Nuevas tarifas de taxi en Valladolid: Bajada de bandera y precio por kilómetro suben hasta 5 céntimos

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este lunes las tarifas de autotaxi para el ejercicio 2026, que recogen subidas de 5 céntimos en el coste de la bajada de bandera en las dos tarifas existentes; así como de 4 céntimos por kilómetro en la tarifa 2 --se aplica en horario nocturno, domingos, festivos, ferias, así como sábados y días 24 y 31 de diciembre a partir de las 16.00 horas-- y 5 céntimos en la tarifa 1 --se aplica el resto de días del año--.

Según han informado fuentes municipales el procedimiento se ha iniciado a petición de la Agrupación de Taxis de Valladolid Radio Taxi y el Área de Tráfico y Movilidad ha instruido el expediente conforme a lo establecido en el Decreto 29/2007, de 22 de marzo, que regula el funcionamiento de la Comisión de Precios y determina que el proceso debe iniciarse mediante acuerdo de la entidad local antes de ser remitido al órgano autonómico, responsable de la aprobación definitiva.

La propuesta presentada por la Agrupación Radio Taxi se ha aceptado en lo relativo a la revisión de tarifas, pero no se ha incorporado la petición de adelantar en una hora la aplicación de la tarifa 2 los sábados y días 24 y 31 de diciembre, para que comenzara a las 15.00 horas en lugar de a las 16.00. De esta manera este horario se mantendrá con inicio a las 16.00 horas.

La propuesta aprobada plantea, según fuentes municipales, una actualización media ponderada del 3,21 por ciento en las tarifas del taxi, resultado del análisis de la estructura de costes e ingresos del servicio y con la referencia la tasa de variación anual estimada del IPCA, facilitada por el Instituto Nacional de Estadística.

El mayor incremento se aplica en el precio del kilómetro de la tarifa 1, con un 4,3 por ciento más que en 2021; mientras que por el contrario el precio de la bajada de bandera sube un 2,6 por ciento en la tarifa 1 y solo un 1,8 por ciento en la 2. El incremento lineal medio de los precios es del 2,2 por ciento.

En términos concretos, la bajada de bandera y la percepción mínima se incrementarán en 5 céntimos, tanto en la tarifa 1 como en la tarifa 2. En el caso del precio por kilómetro sube también cinco céntimos en la 1 y cuatro en la 2, mientras que la hora de parada sube 50 céntimos en las dos.

De esta manera, en la tarifa 1, que se aplicará todos los días del año entre las 7.00 y las 23.00 horas, excepto en los supuestos en los que corresponda la tarifa 2, la bajada de bandera sube de 1,95 a 2 euros; la percepción mínima pasa de 4 a 4,05 euros; el precio por kilómetro será de 1,21 euros --en lugar de los 1,16 de 2025; y la hora de parada se incrementa de 21 a 21,50 euros.

En la tarifa 2, que se aplica en horario nocturno (de 23.00 a 7.00 horas), domingos y festivos, periodos de fiestas locales de 15.00 a 23.00 horas, y sábados y días 24 y 31 de diciembre, de 16.00 a 23.00; la bajada de bandera sube de 2,70 a 2,75 euros; la percepción mínima, de 5,05 a 5,10 euros; el kilómetro recorrido, de 1,50 a 1,54 euros; y la hora de parada, de 29 a 29,50 euros.

Por su parte, el suplemento de bulto o maleta superior a 50 centímetros de lado se mantiene sin variaciones respecto a lo aprobado para el año 2025, con un coste de 70 céntimos.