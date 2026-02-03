Tras nueve días de frentes atlánticos, la CHD ha emitido ya 260 avisos hidrológicos con 34 tramos de cauce afectados

Archivo - Río Órbigo en Cebrones del Río. - CHD - Archivo

Hasta la fecha, las zonas más afectadas se encuentran en la parte occidental de la cuenca, concretamente en las provincias de Ourense, León, Zamora y Salamanca VALLADOLID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), tras las borrascas de gran impacto Joseph y Kristin a inicios de la semana pasada y la llegada de sucesivos frentes atlánticos asociados al mismo tren de borrascas, mantiene una especial vigilancia sobre los ríos y arroyos de la cuenca ante el incremento de caudales.

Tras nueve días desde que se inició el actual episodio de avenidas, el Organismo de cuenca ha emitido un total de 24 partes de seguimiento, con un total de 260 avisos hidrológicos que han afectado a 56 estaciones de aforo pertenecientes a 34 tramos de cauce distintos, tal y como ha explicado este martes la presidenta, María Jesús Lafuente.

Los avisos hidrológicos se han ubicado fundamentalmente en la parte occidental de la cuenca, concretamente en las provincias de Ourense, León, Zamora y Salamanca, aunque también han afectado a otras zonas localizadas de otras provincias, entre las que cabe destacar las cabeceras de los ríos del Sistema Central segovianos, y del Sistema Ibérico en Burgos y Soria. Debido a su especial intensidad por haberse alcanzado niveles de aviso hidrológico rojo, han destacado los ríos Támega (Ourense), Huebra (Salamanca) y Cea (León).

La tendencia general actual de la situación hidrológica es de agravamiento, con subidas generalizadas del régimen hidráulico en zonas altas y medias de los cauces de prácticamente toda la cuenca del Duero, más palpables cuanto más al oeste y más al norte nos encontremos, debido al paso consecutivo de otros dos frentes lluviosos atlánticos bastante activos durante las jornadas del domingo y ayer lunes.

A esta situación hay que sumar además la subida generalizada de temperaturas, que ha provocado un repunte de la fusión de la reserva nival acumulada en zonas de montaña de toda la cuenca. Durante la jornada de hoy se prevé que las precipitaciones den un ligero respiro, quedando reducidas solo a chubascos dispersos de poca intensidad, algo más reseñables en los extremos de la cuenca oeste: en los ríos Támega y Tera; y sur, en el Tormes.

Para mañana miércoles y el jueves, se espera el paso de un nuevo frente más activo, que dejará de nuevo precipitaciones generalizadas, más intensas en el sector suroeste de la cuenca, concretamente en las provincias de Salamanca y Ávila.

"ES EL CÓCTEL PERFECTO PARA GENERAR AVENIDAS"

El director técnico de la CHD, Carlos Galicia, en declaraciones a Europa Press, explica que la sucesión de precipitaciones ha provocado la saturación de los suelos, a lo que se suma la nieve acumulada en las cabeceras que, por acción de la subida de las temperaturas y de nuevas precipitaciones, está igualmente aumentando los caudales de los ríos y arroyos. "Es el cóctel perfecto para generar avenidas, y las zonas más afectadas son las que reciben los frentes procedentes del Atlántico, como las provincias de León, Zamora y Salamanca", ha apuntado Galicia, quien, sin embargo, se felicita de que esas avenidas no están siendo "históricas sino más bien moderadas".

El técnico apunta que ha pasado un frente pero se aproxima otro de lluvias que volverá a afectar a las cabeceras en las zonas montañosas de León y Salamanca que luego se dejarán notar en la llanura, si bien ha aprovechado para lanzar un mensaje de tranquilidad a la población ante la escasa probabilidad de que se pueda producir una situación similar a la tragedia vivida en Valencia.

"La DANA es un fenómeno muy diferente. Por suerte, aquí se trata de frentes más continuos y con precipitaciones más débiles y, por tanto, la situación es mucho más fácil de gestionar", se felicita Galicia, que respecto a este último extremo destaca el sistema de alertas actualmente existente en redes sociales y las continuas informaciones que la CHD facilita sobre la evolución de los ríos para que la población tome las medidas correspondientes.

El director técnico del Organismo de Cuenca reconoce que la situación actualmente más problemática se encuentra en la provincia de León, sobre todo por el caudal que el Cea lleva a su paso por Sahagún, en nivel rojo con 72 metros cúbicos por segundo--el nivel rojo de alarma se activa a partir de 58m3--; el del río Órbigo en Cebrones del Río, también en rojo con 267 metros cúbicos por segundo--el rojo es a partir de 243--y, ya en la provincia de Salamanca, el río Huebra a su paso por Puente Resbala, cuya población, tal y como ha precisado Galicia, se encuentra ya acostumbrada porque la situación persiste desde hace tiempo.

En el caso del río Pisuerga a su paso por Valladolid, el técnico de la CHD sostiene que la situación "no es mala" si se tiene en cuenta que este martes lleva 220 metros cúbicos por segundo, a mucha distancia de los 580 necesarios para activar el nivel amarillo, "con lo que todavía tiene mucha capacidad para absorber caudal".