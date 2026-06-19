Nueve obras de arquitectos vallisoletanos, reconocidas en el XIV Premio de Arquitectura y Urbanismo de CyL . - COAVA

VALLADOLID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Arquitectos de Valladolid (COAVA) ha tenido una presencia destacada en el XIV Premio de Arquitectura y Urbanismo de Castilla y León 2024-2025, al lograr nueve reconocimientos en las diferentes categorías de estos galardones, que distinguen las mejores actuaciones desarrolladas por profesionales de la Comunidad.

Dos obras de Darío Álvarez, Miguel de la Iglesia, Sagrario Fernández y Carlos Rodríguez han recibido sendos galardones (en Diseño de espacios urbanos y ex aequo en Planeamiento Urbanístico); y el resto de premiados son Javier Sánchez (Diseño de espacios interiores); Pablo Guillén y Fernando Zaparaín (Trabajos fuera de la Comunidad), y Primitivo, Ara y Noa González (Otros campos de actividad).

Óscar Miguel Ares ha sido galardonado ex aequo en la categoría de Obra de restauración y rehabilitación y ha obtenido dos accésits (Vivienda Colectiva y Otros Edificios de Nueva Planta), mientras que José Manuel Martínez ha obtenido un accésit en Trabajos fuera de la Comunidad.

La ceremonia de entrega de estos premios que otorgan los dos colegios de arquitectos de la Comunidad--Castilla y León Este (COACYLE) y Colegio de León (COAL)--ha tenido lugar en el Museo Diocesano y de la Semana Santa de León. El más galardonado entre los miembros del COAVA ha sido el equipo del estudio LAB/PAP, que se ha alzado con el premio en la categoría de 'Diseño de Espacios Urbanos, Jardinería y Paisajismo', por la recuperación del tramo del canal romano de Yeres, en Puente de Domingo Flórez (León). La obra está firmada por Darío Álvarez Álvarez, Miguel Ángel de la Iglesia Santamaría, Sagrario Fernández Raga y Carlos Rodríguez Fernández.

Los mismos autores han sumado un segundo reconocimiento, en este caso 'ex aequo', en la categoría de 'Planeamiento Urbanístico y Ámbitos de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana', con el Plan Director para el Paisaje Arqueológico del Cerro del Castillo de Bernardos (Segovia). Comparten galardón con Pablo Lombardía, Jorge Garrudo y Juan Carlos Navarro por el NUM con validez de Plan Especial de Protección del conjunto histórico de Villanueva del Conde (Salamanca).

El reconocimiento en 'Diseño de Espacios Interiores' ha recaído en el arquitecto Javier Sánchez López, de BUHO Arquitectos, por su obra Banda Continua, Showroom para Eurobelt, una propuesta desarrollada en Valladolid que se ha alzado con el premio ganador.

La arquitectura vallisoletana ha vuelto a aparecer entre los premiados en la categoría de 'Trabajos de Arquitectos del COAL/COACYLE fuera de su Comunidad', cuyo premio ganador ha sido para la Capilla para Seminario Mayor, construida en Plasencia (Cáceres). Sus autores son Pablo Guillén Llanos y Fernando Zaparaín Hernández, del estudio AMAS4 Arquitectura y Urbanismo.

La nómina de premiados vinculados a Valladolid se completa con la categoría de 'Otros campos de actividad', que aborda ámbitos como el diseño gráfico, la pintura o las publicaciones, en la que ha resultado ganadora la obra 'Dibujos de Arquitecturas. Colección Primitivo González'. El trabajo ha sido desarrollado por Primitivo González Pérez, Ara González Cabrera y Noa González Cabrera, integrantes del Estudio Primitivo González Arquitectos.

El arquitecto Óscar Miguel Ares Álvarez también se ha llevado 'ex aequo' el premio en la categoría de 'Obra de Restauración y Rehabilitación', por su proyecto Espacio Joven, una nueva plaza, situado en Tudela de Duero. Su propuesta comparte premio con la ampliación de la Fundación Atapuerca en Ibeas de Juarros (Burgos), firmada por Luis García Camarero, Jairo Rodríguez y Antonio García (a2g + Oaestudio).

OTROS RECONOCIMIENTOS

El jurado ha reconocido además con tres accésits otras obras de arquitectos del COAVA. Así, Óscar Miguel Ares ha obtenido uno en la categoría de 'Vivienda Colectiva' por su obra Casas con Filtro (Valladolid) y otro en la categoría 'Otros Edificios de Nueva Planta' con la obra Casa de Comidas, Edificio Plaza en Castromonte.

En la categoría de 'Trabajos de fuera de la Comunidad' ha obtenido el accésit José Manuel Martínez Rodríguez por la obra Casa-Cortijo Urbano en Chiclana de la Frontera (Cádiz). Los premios han otorgado galardones en otras tres categorías a arquitectos de otros colegios.

Además, reconocimiento principal, el XIV Premio de Arquitectura y Urbanismo de Castilla y León 2024-2025, ha recaído en Antonio Tejedor Cabrera y Mercedes Linares Gómez del Pulgar, de Tejedor Linares Arquitectos, por el Centro de recepción de visitantes de Clunia Sulpicia (Burgos).