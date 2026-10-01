El nuevo año hidrológico arranca con los embalses de la CHD al 40,3%, casi cinco puntos menos que hace un año

Archivo - Embalse gestionado por la CHD. - CHD - Archivo

VALLADOLID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El nuevo año hidrológico 2026-2027 ha comenzado este jueves, 1 de octubre, con los embalses gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) al 40,3 por ciento de su capacidad (1.149,7 hm3), un valor inferior en casi cinco puntos al registrado hace un año (45,1 por ciento con 1.286 hm3), si bien se encuentra por encima de la media de los últimos veinte años (1.100 hm3).

Esta fecha coincide con el final de la campaña de riego, la cual abarca el período que va entre los meses de abril a septiembre, y se ha desarrollado con "total normalidad", según ha señalado el organismo de cuenca en un comunicado recogido por Europa Press, en el que ha precisado que está previsto atender las peticiones de riegos extraordinarios hasta el 15 de octubre, siempre que no se haya consumido la dotación máxima asignada.

La CHD considera que se podría ampliar este plazo de manera excepcional, tal y como se explicó en el transcurso del último Consejo del Agua, siempre y cuando sea una petición "muy justificada y sobradamente motivada".

En este sentido, ha recordado que es importante recordar que una ampliación para riegos extraordinarios no sólo afecta al coste del agua y al mantenimiento de las infraestructuras de riego, sino y, especialmente, a la eficiencia del sistema ya que a niveles muy bajos ésta, por lo general, disminuye en gran medida.

La CHD ha indicado, asimismo, que el alto volumen de reservas en los embalses constituye "un buen punto de partida" para afrontar la próxima campaña de riego con garantías, si bien la meteorología en los próximos meses jugará un "papel fundamental".

A pesar de ese escenario "positivo", es posible destacar una "situación desigual" entre los diferentes sistemas, ha agregado el organismo.

De esta manera, los sistemas de explotación Pisuerga, Arlanzón, Alto Duero y Águeda cuentan con volúmenes almacenados elevados. Por su parte, los sistemas Porma, Esla, Adaja, Riaza y Tormes finalizan en el entorno del 40 por ciento de su capacidad. En cuanto a los sistemas Carrión y Tuerto-Órbigo, concluyen la campaña de riego en el entorno del 25 por ciento de su capacidad.

De forma concreta, el sistema Pisuerga-Bajo Duero comienza el año hidrológico al 44,7 por ciento de su capacidad, es decir, con un volumen acumulado de 141,4 hm3 y un valor inferior al registrado el año pasado.

También en la provincia de Palencia, el sistema Carrión ha finalizado la campaña con un volumen acumulado de 38 hm3, un registro inferior al de hace doce meses pero positivo, por encima de los valores medios de los últimos 20 años.

En la provincia de León, el embalse de Barrios de Luna acumula hoy un total de 73,2 hm3, un valor igual al del año pasado. Además, tanto el embalse del Porma como el de Riaño han finalizado la campaña muy cerca del 40 por ciento de su capacidad, lo que supone 122,9 hm3 y 240,5 hm3, respectivamente a 30 de septiembre. En ambos casos, el registro es superior a la media de los últimos 20 años.

El embalse de Villameca, por el contrario, comienza el año hidrológico por debajo de la media de la serie histórica que se encuentra en 3,5 hm3.

En la provincia de Burgos, los embalses del sistema Arlanzón han finalizado con volúmenes superiores al valor mínimo establecido, de forma que entre el embalse de Arlanzón y el de Uzquiza suman un total de 56,1 hm3, lo que equivale a un 57,8 por ciento de la capacidad del sistema.

Por su parte, el embalse de Cuerda del Pozo, del sistema Alto Duero (Soria), cuenta hoy con un almacenamiento de 128,6 hm3, correspondiente a un 51,7 por ciento de su capacidad, valor inferior al recogido hace un año.

Además de lo anterior, lo sistemas Riaza y Adaja finalizaron el año en el entorno del 40 por ciento de capacidad, por encima de los 22 hm3 de almacenamiento.

Por último, en la provincia de Salamanca, el sistema Águeda llegó a finales de septiembre con un almacenamiento conjunto de 64,3 hm3, con la presa del Águeda a un 64,1 por ciento de su capacidad y la del Irueña a un 49,4 por ciento de capacidad.

El embalse de Santa Teresa, del sistema Tormes, terminó la campaña con un volumen de 236,3 hm3, que se traduce en un 47,6 por ciento de capacidad, ligeramente por debajo que lo registrado hace doce meses.