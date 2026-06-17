El nuevo centro cívico de La Alcoholera de Palencia podría abrir sus puertas a principios de 2027

Visita a las obras del futuro centro cívico La Alcoholera. - AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

VALLADOLID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las obras de rehabilitación del edificio de La Alcoholera de Palencia avanzan a buen ritmo y podrían concluir antes de los plazos previstos, lo que permitiría que el nuevo centro cívico que van a albergar comience a dar servicio a principios del 2027.

Así lo han avanzado la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, y el concejal de Urbanismo, Álvaro Bilbao, este miércoles, 17 de junio, durante una visita a las obras.

El proyecto cuenta con una inversión de 1,5 millones de euros, financiada por el Ayuntamiento de Palencia y el Gobierno de España a través de los fondos EDIL, y tiene fijada su fecha de finalización para el 5 de marzo de 2027, aunque el buen ritmo de los trabajos permite prever que el inmueble pueda estar terminado antes.

Según ha explicado Bilbao, la planta baja albergará una zona de recreación y lectura, además de un espacio equipado con medios informáticos para el uso de los vecinos. En ese mismo nivel se habilitará también una sala de estudio que podrá permanecer abierta las 24 horas durante los periodos de exámenes mediante un sistema de acceso controlado.

Asimismo, la primera planta estará destinada íntegramente al estudio, con dos salas que ofrecerán entre 80 y 100 puestos, lo que, sumado a los espacios de la planta baja, harán que el edificio cuente con una capacidad total de entre 120 y 150 plazas para estudiantes.

Por su parte, la planta baja cubierta se dividirá en dos salas polivalentes concebidas para trabajos en grupo, exposiciones y acoger actividades de asociaciones, colectivos vecinales y otras entidades de la ciudad.

Durante la visita, la alcaldesa ha destacado la importancia de esta actuación dentro del modelo de ciudad planteado por el equipo de Gobierno, centrado en reforzar la inversión en los barrios y mejorar la cohesión urbana, y ha subrayado que se trata de una actuación "histórica", con una de las mayores inversiones realizadas en los últimos años en el entorno del barrio de Pan y Guindas.

Además, ha insistido en la relevancia del centro como primer gran espacio de estudio en el lado este de las vías del tren, "lo que contribuirá a reducir desigualdades entre distintas áreas de la ciudad", ha afirmado.

El proyecto supone también la culminación de años de reivindicaciones sobre la recuperación de La Alcoholera, cuya propuesta de transformación en equipamiento público se remonta al año 2011.