El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, visita las obras del nuevo edificio del Hospital de Salamanca junto al alcalde Carlos García Carbayo.. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y león, Alejandro Vázquez, ha adelantado que el nuevo edificio de consultas del Hospital de Salamanca estará "operativo" entre la primavera y el verano de 2026. Las obras, que comenzaron con la demolición del antiguo Hospital Clínico que ocupaba parte de esa zona, van "a un ritmo adecuado".

Durante su visita a las obras de los bloques K y L, Vázquez ha subrayado que, con el final de estas obras, se culminará "este gran proyecto que es el Hospital Universitario de Salamanca", obra que al inicio de la legislatura que tuvieron que incrementar, hacer un modificado del proyecto, porque se quedaba pequeño.

De este modo, Vázquez ha recordado cómo "este proyecto ha aumentado aproximadamente el 50 por ciento de la superficie dedicada a consultas con la creación de dos plantas más, una planta en segundo sótano y la quinta planta de lo que será el edificio".

La inversión de este nuevo edificio es "importante, de 50 millones de euros que va a permitir contar con un módulo de consultas que es propio para la actividad de un gran hospital como es el Hospital de Salamanca". De este modo, ha añadido, se crearán "más de 300 consultas, más de 58 gabinetes de trabajo y de exploración anejos a las consultas, los Hospitales de Día de Oncología, Dermatología, el Hospital de Día psiquiátrico y una serie de dependencias que ahora mismo carece el hospital, como la zona de docencia, la zona de administración del hospital o el salón de actos, que es un déficit importantísimo de un hospital de esta magnitud".

UNA INVERSIÓN DE MÁS DE 331 MILLONES

El Plan Director del Hospital Universitario de Salamanca, con una inversión total superior a 331 millones de euros--de ellos más de 252 millones se destinan a obra y 78 millones a equipamiento hasta la fecha--le sitúa como un referente en cuanto a infraestructuras sanitarias y dotación de alta tecnología médica, como han indicado desde la Consejería de Sanidad.

El Complejo Asistencial cuenta con 900 camas, 25 quirófanos, 90 puestos de urgencias, 1.067 plazas de aparcamiento--de las cuales 530 han sido puestas a disposición esta legislatura--, un helipuerto y una superficie construida cercana a los 180.000 m2, lo que lo convierte en uno de los centros más avanzados a nivel nacional, han subrayado. Además, durante esta legislatura se ha dotado a este hospital con tecnología de última generación, como dos nuevos aceleradores lineales para tratamientos oncológicos, una resonancia magnética, un TAC simulador, un PET-TAC (que se suma al previamente instalado), así como un angiógrafo vascular, una gammacámara, un Spect-CT y escáneres para anatomía patológica y patología digital.

El centro dispone también de una sala de radiología avanzada, cirugía robótica, robot para la elaboración de fármacos en hospital de día, sistemas automatizados de dispensación de medicamentos en diferentes unidades, un exoesqueleto pediátrico y tecnología HIFU para el tratamiento del párkinson y el temblor esencial, una prestación disponible para pacientes de toda la Comunidad.

El Complejo Asistencial salmantino es referencia para las áreas de salud de Salamanca, Ávila y Zamora, y atiende a más de 318.000 habitantes, además de una población aproximada de 36.000 estudiantes universitarios durante el curso académico, siendo también centro de referencia nacional en cardiopatías familiares, trasplante de páncreas y terapias CART-T.