El nuevo parque de bomberos de Venta de Baños (Palencia) dará servicio a 91 municipios y 35.000 habitantes

Presentación del proyecto del nuevo parque de bomberos de Venta de Baños. - EUROPA PRESS

PALENCIA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El nuevo parque de bomberos que se construirá en Venta de Baños (Palencia) ya cuenta con su proyecto definitivo para dar servicio a 91 municipios y 35.000 habitantes. Se trata una infraestructura estratégica que permitirá culminar el proceso del modelo provincial de prevención y extinción de incendios profesionalizado, tal y como ha explicado la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén durante la presentación del proyecto.

El nuevo parque supondrá una inversión de 3,2 millones de euros financiado íntegramente por la Institución provincial. Se estima que este verano salga a licitación y a partir de entonces, el plazo de ejecución de las obras será de 18 meses.

Armisén ha recordado que este nuevo parque se suma a los de Aguilar de Campo y Saldaña y "supone el cumplimiento de un compromiso estratégico de la Institución provincial con la seguridad de la provincia, apostando por un modelo moderno, profesional y adaptado a las necesidades del territorio",

El nuevo parque se ubicará en una parcela exenta propiedad de la institución provincial dentro del polígono industrial de Venta de Baños, con una superficie de 6.225 metros cuadrados y "en un enclave estratégico y muy bien comunicada", lo que permitirá mejorar los tiempos de respuesta en toda la zona sur de la provincia. El área de actuación del nuevo parque engloba a un total de 91 municipios con una población aproximada de 35.0000 personas e incluye a los polígonos industriales de Villamuriel de Cerrato, Venta de Baños, Paredes de Nava, Dueñas y Magaz.

En este sentido, la presidenta ha subrayado el compromiso de la Diputación también con la seguridad y el desarrollo empresarial de la provincia. El proyecto presentado hoy ha sido elaborado por el servicio de Arquitectura de la Institución. Se enmarca en el desarrollo del Plan Sectorial de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Castilla y León y responde al modelo de parque comarcal tipo 2, que garantiza atención presencial las 24 horas, salida en un máximo de cinco minutos y una dotación mínima de tres bomberos por turno, al igual que los parques de Aguilar y Saldaña a los que completará garantizando la cobertura en toda la provincia.

El edificio ha sido diseñado para integrarse en su entorno y contará con una superficie construida de 1.315,80 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, además de una torre de maniobras independiente. La planta baja albergará el hangar de vehículos, vestuarios, gimnasio, almacenes y oficinas, mientras que la planta primera incluirá aula de formación, despachos, sala de estar, cocina y dormitorios.

La construcción de los tres parques provinciales supone "un hito y in avance claro" en la profesionalización del servicio de bomberos y en la seguridad de los vecinos de la provincia, ha destacado la presidenta. En este sentido, ha recordado que la Diputación no solo ha impulsado nuevas infraestructuras, sino que está desarrollando una estructura operativa completa basada en personal profesional, con la incorporación progresiva de efectivos y la previsión de alcanzar en torno a 54 bomberos en 2027 distribuidos en los tres parques estratégicos.

En este momento, la plantilla está integrada por 14 profesionales: un suboficial, 6 bomberos en el parque de Aguilar, otros cuatro en el de Saldaña y tres en Palencia, además del jefe del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios. Además, la Institución se encuentra en pleno proceso de selección mediante oposición de otros 22 bomberos y un técnico.