El nuevo Plan de Calidad y Seguridad del Paciente de Sacyl pretende involucrar más a las unidades asistenciales

VALLADOLID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Sacyl pondrá en marcha el 'Plan de Calidad y Seguridad del Paciente 2022-2026', "ambicioso", que renueva el anterior e incluir componentes que le faltaban y tiene como diferencia fundamental que pretende "pivotar" sobre las unidades asistenciales e involucrar "a quien realmente presta la atención".

Así lo ha señalado el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, durante la presentación del plan en las Cortes de Castilla y León ante casi 250 participantes entre profesionales asistenciales, cuadros técnicos y administrativos de Sacyl, responsables en calidad y seguridad del paciente, directores técnicos y gerentes de las estructuras territoriales y autonómicas de Sacyl.

El titular de Sanidad ha señalado que se trata de un programa "ambicioso" que llega en un momento importante por la situación que vive el sistema sanitario y ha asegurado que se va a trabajar para introducirlo en la cultura de la organización.

Este plan sustituye a uno anterior, del que no hay evaluación y al que le faltaban "ciertos componentes" que consideran importantes, y se pretende ampliar sobre todo hacia Atención Primaria porque se quedaba "corto".

Sobre todo, ha explicado Vázquez, tiene una diferencia "importante" sobre el anterior, que "pivotaba mucho sobre las unidades de calidad de los centros", pero en el nuevo se pretende que lo haga sobre las unidades asistenciales.

"Es decir, que realmente quien tiene que estar involucrado en la realización del plan no solamente es el gestor de calidad de cada uno de los centros de Sacyl, sino que tiene que calar en quien realmente presta la asistencia. Eso es el gran cambio, sobre todo cultural de ese plan", ha afirmado el consejero.

En este contexto, aunque para el "gran público" no tenga especial "atractivo", para la Gerencia Regional de Sacyl es "muy importante" porque se trata de trabajar en la línea de "mejorar la calidad" y, sobre todo, "la seguridad de los pacientes".

IMPLICACIÓN

Así, ha destacado que el lema de la jornada de presentación 'Transformando juntos para aportar valor' se pretende incidir en que la calidad y la seguridad del paciente tiene que suponer una implicación "de toda la organización", por ello se incide en "transformando juntos", ha explicado Alejandro Vázquez, quien ha apuntado que hay que trabajar en aquellas prácticas que aporten valor para la organización y para el usuario.

"Hay muchas prácticas que se realizan a lo largo de la asistencia sanitaria que no aportan valor, que se hacen simplemente por una costumbre y que realmente no son beneficiosas para el paciente", ha afirmado el titular de Sanidad, quien ha puesto como ejemplo que a veces el número de radiografías o de pruebas radiológicas no están bien indicadas o generan problemas para el paciente, igual que analíticas que conllevan punciones que son molestas para el paciente o que se pueden complicar, así como la utilización de determinadas fármacos que pueden ser evitados.

Así, ha hecho hincapié en la seguridad del paciente, un aspecto muy importante. "Nadie montaría en un avión sabiendo que el avión no es seguro. Todo el mundo tiene que saber o tenemos que trabajar para que todo el mundo sienta seguridad en el acto sanitario", ha aseverado.

Vázquez ha enmarcado todo ello en una situación en la que la asistencia sanitaria se encuentra en un ámbito "enormemente difícil", con dificultad para contar con profesionales en ciertas categorías, una amplia demanda de asistencia sanitaria debido al envejecimiento y la cronicidad y, además, con el "reto importante" de implementar mejoras tecnológicas.

Para ello, considera que es "imprescindible" hacerlo y trabajar en un marco que lleve a la calidad, que además no se puede trabajar "de forma casual", sino que es necesario crear una "conciencia" de organización, en las unidades asistenciales, por lo que resulta "imprescindible" generar un plan.

Entre los retos ha señalado en primer lugar "mejorar" la gestión sanitaria en sí misma, en segundo lugar "involucrar" a las personas que realizan la asistencia sanitaria "día a día" en esa cultura de la calidad y trabajar también en la cultura de la seguridad en el paciente.

Como ejemplo de ello ha puesto el control de las infecciones nosocomiales y uno de los puntos que tenemos en el plan es el de implantar en toda la organización el proceso de "bacteriemia cero" con resultados efectivos y trabajar para mejorar la utilización de los recursos.

Con el plan se abordará el modelo EFQM como eje marco de mejora y transformador para la organización; experiencias y buenas prácticas llevadas a cabo; y el punto de partida, la situación actual y el desarrollo futuro que dan paso al 'Plan de Calidad y Seguridad del Paciente 2022-2026' del servicio de salud público de Castilla y León.

Precisamente esta planificación se plantea como una invitación para transformar Sacyl y mejorar los resultados en salud del sistema, con un incremento del bienestar de los pacientes y la satisfacción de los profesionales y realizando, además, un uso más eficiente de los recursos asistenciales disponibles.

Para ello, ha señalado la Consejería, siempre es necesario disponer de un "adecuado planteamiento, una sólida cultura de medición y análisis de resultados y un definido compromiso con la calidad en todos los niveles de la organización, que cuente con la participación de todos los profesionales y la implicación activa de pacientes y sus familiares".

Es en este contexto, el Plan se justifica desde la consideración de que el compromiso con la calidad y con la seguridad del paciente son "elementos clave e inherentes" a la actividad asistencial, para lo que el departamento de Vázquez considera necesario progresar de forma continua en su desarrollo, para lo que se precisa seguir incorporando prácticas seguras básicas en los modelos organizativos y de trabajo de Sacyl; asegurar los estándares en ambas materias para garantizar la mejor atención a los pacientes; y mejorar la organización de los procesos, potenciando el trabajo en equipo entre las diferentes categorías profesionales.

EJES DE ACTUACIÓN

El Plan contempla cuatro proyectos o ejes de intervención orientados a potenciar la calidad y la seguridad del paciente como valores intrínsecos de la atención sanitaria ('No hacer y buen hacer'; 'Ruta hacia la excelencia'; 'Paciente seguro: infección zero'; y 'Paciente seguro: otras prácticas seguras').

Asimismo, recoge otros tres ejes transversales, que incluyen intervenciones orientadas a facilitar el despliegue de los proyecto anteriores, se centran en promover el cambio de cultura en la organización y en reforzar el compromiso de los profesionales con la calidad y la seguridad y también el de pacientes y familiares fomentando su participación ('Transformando juntos'); mejorar los sistemas de información para facilitar la toma de decisiones ('La hora de las TIC'); y la adecuación de recursos para el impulso de la calidad asistencial y de la seguridad del paciente ('Cimientos').

El modelo de gestión de la calidad EFQM es también eje, pero sobre todo el marco sobre el que Sacyl articula este plan para la transformación y la mejora continua, con una sistemática que se orienta sobre cómo gestionar los cambios necesarios y propone una metodología de evaluación continuada sobre el crecimiento hacia los objetivos planteados.

El EFQM no solo identifica los aspectos en los que avanzar, sino que también permite identificar los pasos a dar, con el objetivo de tender hacia una gestión excelente y alcanzar resultados sobresalientes.

En este sentido, la apuesta de la Gerencia Regional de Salud por ese procedimiento de gestión de la calidad ya ha completado su segunda fase de autoevaluación en varias de las organizaciones que integran Sacyl, lo que ha permitido identificar los puntos fuertes y las áreas de mejora a abordar para seguir mejorando resultados y que éstos tengan continuidad en el tiempo.