El nuevo servicio de bomberos de Diputación de Segovia forma al personal con emergencias simuladas por realidad virtual

SEGOVIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) de la Diputación de Segovia ha presentado el programa de realidad virtual (RV) con el que su personal, actualmente en formación, puede simular situaciones de emergencia a través de esta tecnología.

Los once cabos-jefes de dotación, un jefe de grupo y y el director técnico del Speis, Carlos Castro, han asistido a una sesión de situaciones de emergencia tipo, reproducidas a partir de la realidad virtual, a través de gafas RV con las que los participantes pueden vivir una situación de emergencia como las que se podrán darse en el futuro.

Así, en la simulación han de tomar decisiones e informar a los mandos en tiempo real.

Dentro de las opciones de simulación se han creado incendios en viviendas de gran altura y altura media (por encima de un cuarto o quinto piso). También incendios en medios de transporte (cisternas con mercancías peligrosas, vagones de ferrocarriles con depósitos de ese tipo de mercancías), y accidentes de vehículos ligeros, autobuses y turismos.

Otra parte que se puede simular es la de incendios de tipo industrial y la de accidentes múltiples con víctimas, donde están implicados más de dos vehículos. Además, con esta tecnología, la plantilla de bomberos provincial ensaya un siniestro en los túneles de Guadarrama, competencia del Speis en su lado norte.

La tecnología de RV ha sido aportada por la empresa Sakerhet Formación, contratada por la institución provincial, tanto para esta fase de preparación inicial como para el entrenamiento constante posterior.

El director técnico del servicio ha destacado que estas sesiones de simulación permiten unificar criterios en la dirección de emergencias y estandarizar la forma de actuación en cada evento, con una base común para la toma de decisiones y la implantación de métodos sistematizados. El uso de realidad virtual "prepara al mando para afrontar situaciones reales y conocer la operativa que permita abordar todo tipo de escenarios", ha subrayado Carlos Castro.

Castro ha elogiado que la Diputación de Segovia sea pionera en el uso de realidad virtual en su entrenamiento y ha anunciado que el siguiente paso es el desplazamiento en unas semanas a la Escuela Nacional de Bomberos de Francia, donde los mandos intermedios del Speis tendrán un examen final para la puesta en marcha operativa del servicio, prevista para el inicio de 2026.