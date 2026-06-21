El nuevo sistema de intercambio de objetos en los puntos limpios de Salamanca alcanza los 250 usuarios en su primer mes

SALAMANCA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El nuevo sistema de intercambio en los puntos limpios de la ciudad para favorecer la utilización de objetos y utensilios que puedan terminar como residuos ha alcanzado las 250 personas usuarias durante su primer mes de funcionamiento.

En este periodo se han registrado 117 objetos y se han producido medio centenar de intercambios, según ha destado el Consistorio de la capital salmantina a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Este proyecto, enmarcado en el plan 'Salamanca Economía Circular', está financiado por la Unión Europea a través de fondos Next Generation EU dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En los cuatro puntos limpios de Salamanca, ubicados en la avenida de La Aldehuela, 35 (barrio Prosperidad); avenida Valles Mineros, s/n (Capuchinos); avenida Vicente del Bosque, s/n (Chinchibarra); y avenida Virgen del Cueto, s/n (El Zurguén), se han habilitado espacios para que los ciudadanos puedan depositar aquellos objetos a los que deseen dar una segunda vida.

Al hacerlo, obtendrán puntos que podrán canjear por otros utensilios en los puntos limpios en función de una tabla con sus correspondientes baremos.

Todo ciudadano que desee entregar un objeto para su reutilización deberá registrarse inicialmente de forma gratuita a través la página web municipal www.reutiliza.aytosalamanca.es, obteniendo con ello cinco puntos.

Una vez registrado y aceptadas las condiciones de uso, subirá a la plataforma aquellos objetos destinados para su reutilización. Estos objetos deben entregarse en el punto limpio, donde se procederá a su revisión y validación.

En concreto, deberán estar en buen estado de conservación, con un funcionamiento correcto y ausencia de riesgos para la salud o la seguridad.

Una vez visto el estado del objeto entregado, si es considerado apto será visible en la plataforma web y se le asignará una cantidad de puntos necesarios para que otra persona pueda canjearlo y llevárselo a casa.

Si el objeto no cumple los criterios establecidos en el reglamento, podrá ser rechazado para su reutilización, pudiendo ser destinado para reciclaje en su correspondiente contenedor.

A través de la página web www.reutiliza.aytosalamanca.es, cada persona usuaria podrá ver los objetos disponibles en los puntos limpios, con una fotografía real, dimensiones aproximadas, descripción detallada y estado de conservación.

Si está interesada en un objeto, puede reservarlo para acudir al correspondiente punto limpio a canjearlo, con una validez máxima de 72 horas por cada reserva.

Transcurrido este tiempo, si no se han canjeados los puntos, el objeto volverá a estar disponible para otras personas. Cuando el usuario haya acudido a la correspondiente instalación y validado la reserva, al recibir el objeto se restarán automáticamente los puntos de de valor de su saldo total.