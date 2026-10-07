Nuevos cortes este jueves y el viernes en Valladolid por obras de revestimiento en el Viaducto de los Tramposos

VALLADOLID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de Adif, ejecutará cortes parciales de tráfico rodado este jueves y el viernes en Valladolid para avanzar en el montaje de prelosas para el revestimiento del viaducto de Los Tramposos, una actuación enmarcada en las obras de la variante Este.

En concreto, estas afecciones puntuales van a tener lugar en la zona de trabajo situada en el entorno del kilómetro 185 de la carretera N-601 y su conexión con la autovía de circunvalación VA-30. Las restricciones se van a limitar al ramal de la N-601 sentido Valladolid hacia la VA-30 sentido Segovia y al ramal de la VA-30 sentido Segovia hacia la N-601 sentido Valladolid, en horario de 09.00 a 13.30 horas este jueves y de 09.00 a 13.00 horas el viernes, según informaron a Europa Press fuentes ministeriales.

Todas las desviaciones de tráfico estaránb convenientemente señalizadas para dar continuidad a la circulación. Las mismas fuentes han indicado que, tras esta fase, en etapas sucesivas se va a completar el hormigonado del tablero del viaducto y se instalará el equipamiento posterior para realizar el montaje de la vía.

La variante Este de la red arterial ferroviaria de Valladolid va a contar con 17,4 kilómetros de longitud y va a canalizar la circulación de los trenes de mercancías de la línea Madrid-Hendaya, evitando su paso por el centro urbano y conectando con el nuevo complejo ferroviario. La inversión total destinada a ejecutar la red y el nuevo complejo alcanza los 300 millones de euros.

La infraestructura se encuentra en explotación en su primera fase desde mayo de 2025, desde la factoría de Renault hasta el enlace Norte, tramo que incluye el túnel de San Cristóbal. La construcción del viaducto de Los Tramposos forma parte del enlace Sur, cuyo remate va a permitir completar la variante Este y eliminar el tráfico de mercancías por el casco urbano vallisoletano.