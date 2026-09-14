Nuevos talleres en el Archivo Histórico de León desde el 21 de septiembre para conocer la historia de la ciudad

Cartel de los nuevos talleres didácticos del Archivo Histórico Municipal de León sobre la historia de la ciudad. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León llevará a cabo desde el próximo día 21 de septiembre nuevos talleres didácticos sobre la historia de la ciudad a través del Archivo Histórico Municipal bajo el título 'La plaza Mayor de León. El mirador de la ciudad'.

La actividad se desarrolla bajo el lema 'Conoce la historia de la ciudad con el Archivo Municipal' y con ella la Concejalía de Acción y Promoción Cultural pretende reafirmar su compromiso con la difusión del conocimiento histórico de León de forma rigurosa, accesible y participativa.

El taller ofrecerá a los asistentes un acercamiento al origen y la evolución de la plaza Mayor, uno de los espacios más representativos de la ciudad, mediante el análisis de fuentes históricas, restos arqueológicos, planos y fotografías. La propuesta combina una parte teórica con una dimensión práctica, en la que los participantes trabajarán directamente con estos materiales, con el objetivo de acercar la historia de León de forma didáctica y amena.

La actividad, gratuita y dirigida a público adulto, se desarrollará durante los meses de septiembre y octubre de 2026 con un total de 15 sesiones idénticas, que tendrán lugar los días 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de septiembre, y 6, 7, 8, 13, 14, 15, 19, 20 y 21 de octubre, todas ellas a las 18.00 horas y con una duración de una hora y media.

Las sesiones se celebrarán en el Archivo Histórico Municipal de León, ubicado en la primera planta del Centro de Interpretación del León Romano. Dado que el aforo es limitado, será imprescindible la inscripción previa para participar en una de las sesiones programadas, a través del enlace https://forms.gle/9Muk1rmdJrjxkP5D9.

La concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado, ha destacado la "excelente" acogida de los talleres anteriores, en los que se han cubierto todas las plazas disponibles, junto con la elevada valoración recibida por parte de los participantes que han solicitado la continuidad de estas actividades, lo que anima al Ayuntamiento a continuar con el impulso de este tipo de iniciativas. "Propuestas como esta permiten a la ciudadanía descubrir y comprender mejor su patrimonio y acercarse de manera directa a la historia de León", ha concluido.