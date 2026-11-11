Nuria Rubio (PSOE) exige a PP que rectifique los insultos lanzados contra los sindicatos y señala a Ayuso

Nuria Rubio en la visita a la Feria de Mansilla de las Mulas. - PSOE CYL

LEÓN 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOECyL, Nuria Rubio, ha pedido hoy al PP que rectifique los insultos los insultos lanzados contra los sindicatos al tiempo que ha recordado que la "labor sindical" ha sido ·indispensable" para muchos de los logros que han obtenido los trabajadores.

Rubio, que ha visitado la Feria de San Martín de la localidad leonesa de Mansilla de las Mulas, ha asegurado que este miércoles "es un día importante" por la convocatoria de una huelga general "en el que los ciudadanos se están movilización por sus derechos, por la vivienda y por unos salarios dignos", lo que para la responsable socialista "dice mucho de la gente y pone en valor la labor de los sindicatos".

Al respecto, Rubio ha pedido al PP que rectifique los insultos lanzados contra los sindicatos y se ha referido a las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha pedido "acabar con toda la basura sindical".

La vicesecretaria del PSOE ha pedido al PP que rectifique las "lamentables palabras" contra los sindicatos porque, según ha defendido, la labor sindical "ha sido indispensable" en muchos de los derechos que se han conseguido a lo largo de la historia y así se ha referido a la jornada laboral de ocho horas, las vacaciones o las bajas laborales remuneradas.

Por otro lado, Nuria Rubio ha reconocido las importancia de las numerosas ferias que se celebran en la provincia de León para la promoción de productos y sectores y ha aseverado que es "muy importante" que se conozca esa riqueza "fuera" por lo que ha abogado por seguir apoyando estos eventos desde todas las instituciones