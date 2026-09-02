Nuria Rubio señala la "buena labor" de Tudanca como senador pero "otros compañeros merecen nuevas oportunidades"

Archivo - El actual representante de Castilla y León en la Cámara Alta y exportavoz del Grupo Socialista en las Cortes castellano leoneses, Luis Tudanca (i), toma posesión de su escaño como senador por Castilla y León, en el Senado, a 6 de mayo de 2025, e - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio, ha destacado la "buena labor" de Luis Tudanca como senador y también como secretario autonómico del partido pero al mismo tiempo ha añadido que "otros compañeros merecen nuevas oportunidades".

Rubio se ha expresado así en referencia a la propuesta del PSOE para elegir nuevo senador autonómico y ha apelado al "respeo" a los órganos internos de su partido para elegir el nombre de la persona que se vaya a llevar al Pleno de las Cortes del próximo 11 de septiembre tras los resultados de las últimas elecciones autonómicas (dos le corresponden al PP y uno al PSOE).

La vicesecretaria socialista ha dejado entrever que no volverá a ser Luis Tudanca al señalar que ha hecho "una buena labor" tanto al frente del partido cuando fue secretario general como senador, tras lo que ha matizado que "igual que otros compañeros y compañeras la han hecho en otros cargos, igual que también otros compañeros y compañeras merecen nuevas oportunidades para poder desempeñar su labor política".

Rubio, quien ha aclarado que ninguno es "imprescindible" y todos son "necesarios" en el proyecto socialista también ha incidido en que el secretario general tiene "derecho" a conformar sus equipos y ha asegurado que para ello cuenta "con toda la lealtad del partido" y "todo el apoyo" para decidir quiénes serán las personas que ocupan esos cargos.

Luis Tudanca fue elegido senador por designación de las Cortes de Castilla y León el 30 de abril de 2025 en sustitución del salmantino Fran Díaz y prometió su escaño en la Cámara alta el 6 de mayo.

Tudanca presentó su candidatura a la Secretaría del PSOE de Castilla y León el 29 de agosto de 2014, fue elegido en Primarias el 4 de octubre y ratificado como secretario general en un Congreso Extraordinario celebrado en Valladolid el 18 de octubre del mismo año, cargo que revalidó en sucesivos congresos hasta que el 7 de enero de 2025 renunció a presentar su candidatura para volver a liderar el partido, tras lo que se eligió a Carlos Martínez al frente del mismo.