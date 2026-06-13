El obispo de León presidirá el día 18 una misa en la Catedral con motivo del centenario del fallecimiento de Gaudí

La Catedral de León conmemorará el día 18 el centenario del fallecimiento de Gaudí con una eucaristía - FUNDOS

LEÓN 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Santa Iglesia Catedral de León celebrará el próximo jueves 18 de junio, a las 20.30 horas, una solemne eucaristía con motivo del centenario del fallecimiento del Venerable Antoni Gaudí i Cornet (1852-1926), una de las figuras más universales de la arquitectura.

La celebración estará presidida por el Obispo de León, Luis Ángel de las Heras Berzal, y constituirá uno de los actos más significativos organizados en León para recordar el centenario de la muerte del arquitecto catalán, cuya obra todavía es "referencia mundial" hoy en día por su "originalidad artística, su profunda inspiración cristiana y su extraordinaria aportación a la arquitectura religiosa", según ha señalado la Fundación Obra Social de Castilla y León (Fundos) en un comunicado recogido por Europa Press.

La elección de la Catedral de León como escenario de esta conmemoración posee una "significación especial" por los vínculos históricos que unieron a Antoni Gaudí con la ciudad y con el primer templo de la diócesis.

Durante los años en que trabajó en el cercano Palacio Episcopal de Astorga y, posteriormente, en la Casa Botines, Gaudí visitó con frecuencia León y mantuvo una "estrecha relación" con la Catedral, ya que el arquitecto admiraba la arquitectura medieval y estudió con atención las soluciones estructurales y lumínicas desarrolladas por los grandes maestros constructores de las catedrales góticas, entre ellas la Pulchra Leonina.

Durante sus estancias en la ciudad solía alojarse en la Casa de los Canónigos, gracias a la amistad que le unía con el entonces canónigo doctoral de la Catedral de León, Cayetano Sentís i Gran, natural de Riudoms, Tarragona, la misma localidad de origen del padre de Antoni Gaudí.

RECUERDO DE LAS EXEQUIAS DE 1926

La eucaristía incorporará un programa musical concebido expresamente para esta ocasión, fruto de un trabajo de investigación histórica y adaptación litúrgica que recupera buena parte de la música vinculada a las exequias celebradas tras el fallecimiento de Antoni Gaudí en junio de 1926.

Las crónicas de la época describen cómo miles de personas acompañaron el traslado del féretro desde el Hospital de la Santa Creu hasta la Catedral de Barcelona y, posteriormente, hasta el Templo Expiatorio de la Sagrada Familia, en una multitudinaria manifestación de duelo que puso de relieve la dimensión "humana, artística y espiritual" del arquitecto.

Precisamente, la celebración leonesa del próximo jueves comenzará con el canto gregoriano Subvenite, Sancte Dei, el mismo texto litúrgico que acompañó la entrada del féretro de Gaudí en la Catedral de Barcelona.

Asimismo, el programa incorpora diversas piezas del Requiem a cuatro voces de Tomás Luis de Victoria, cuya música estuvo igualmente presente en aquellas exequias y constituye una de las cumbres de la polifonía sacra española.

El acompañamiento musical correrá a cargo del Coro Escarcha y del órgano de la Catedral de León, interpretado por su organista titular, Carlos J. Fernández Bollo, responsable asimismo de la preparación musical de esta recreación histórica.

El repertorio incluirá obras de especial relevancia dentro de la tradición funeraria y litúrgica católica, entre ellas el Kyrie, Sanctus y Agnus Dei del Requiem a 4 de Tomás Luis de Victoria; el Pie Iesu y el Cantique de Jean Racine de Gabriel Fauré; así como diversos cantos gregorianos propios del Oficio y de la Misa de Difuntos.

Participarán igualmente como solistas el cantor Guillermo Ares, encargado de las intervenciones gregorianas, y la soprano Judit Martínez, que interpretará el célebre Pie Iesu de Fauré, y la celebración concluirá con la interpretación al órgano de la Elegy in B flat major, de Sir George Thalben-Ball.

La celebración se enmarca asimismo en los actos organizados con motivo del centenario de su fallecimiento, entre los que ha destacado la conmemoración celebrada el pasado 10 de junio en la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, presidida por el Santo Padre León XIV, quien recordó la figura y el legado espiritual del arquitecto catalán, conocido universalmente como el 'Arquitecto de Dios'.