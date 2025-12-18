El obispo de Segovia, Jesús Vidal, nuevo presidente de la Fundación Las Edades del Hombre

Archivo - Jesús Vidal Chamorro. - CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA - Archivo

ZAMORA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de la Fundación Las Edades del Hombre ha celebrado este jueves en Zamora su sesión ordinaria correspondiente al mes de diciembre de 2025 en la que el obispo de Segovia, Jesús Vidal, ha sido elegido nuevo presidente de dicha institución por acuerdo de los arzobispos y obispos de las diócesis de Castilla y León.

Por su parte, el obispo de Palencia, Mikel Garciandía, ha sido designado como vicepresidente. Ambos ostentarán sus respectivos cargos por un periodo de tres años.

Estas elecciones se han celebrado tras la designación de Mons. Abilio Martínez como obispo de la Diócesis de Ciudad Real. El hasta entonces obispo de Osma-Soria había ostentado el cargo desde el año 2022, mientras que el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, había hecho lo propio con la Vicepresidencia.

El Patronato de la Fundación Las Edades del Hombre también ha determinado la reelección en el cargo del actual secretario general, José Enrique Martín Lozano, que continúa como máximo puesto ejecutivo de la entidad.

La Reunión de Patronato ha tenido lugar en la ciudad de Zamora, donde los arzobispos, obispos y administradores actuales de las diócesis castellano y leonesas también han visitado la XXVIII edición 'EsperanZa' en la iglesia de San Cipriano y la Catedral para posteriormente hacer balance de las acciones de la Fundación en este 2025 y planificar los proyectos para los meses sucesivos.