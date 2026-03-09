La obra teatral 'Las amistades peligrosas' se pondrá en escena en el Auditorio de León los días 11 y 12 de marzo

Cartel de la obra teatral 'Las amistades peligrosas', que esta semana se pondrá en escena con dos pases en el Auditorio Ciudad de León. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

Con Pilar Castro, Roberto Enríquez, Ángela Cremonte, Carmen Balagué, Iván Lapadula y Lucía Caraballo LEÓN 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio Ciudad de León acogerá los días 11 y 12 de marzo la doble función de 'Las amistades peligrosas', obra con la que los clásicos regresan de la mano de la temporada de Artes Escénicas diseñada por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León.

Ambas representaciones comenzarán a las 20.30 horas. 'Las amistades peligrosas', una obra de teatro de Christopher Hamton basada en la novela homónima de Choderlos de Laclos, llega a León con la compañía Producciones Come y Calla, incluida a su vez den la Red de Teatros de Castilla y León.

A pesar de que la novela fue publicada en 1782, es un texto que habla sobre asuntos "de máxima actualidad" como el abuso de poder, el consentimiento o de cómo el dinero consigue "comprarlo casi todo", según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Valmont y Merteuil, sus protagonistas, son dos personajes "fascinantes y sin freno moral", tal y como los definió Jean Paul Sartre. Bajo la dirección de David Serrano, sobre las tablas el Auditorio estarán Pilar Castro, Roberto Enríquez, Ángela Cremonte, Carmen Balagué, Iván Lapadula y Lucía Caraballo, mientras que la escenografía correrá a cargo de Ricardo Sánchez Cuerda.

La puesta en escena es minimalista, muy austera, casi sin mobiliario ni atrezzo, únicamente con unas sillas y un banco, además de huir de la escenografía de época, como ha explicado el director.

"UN LIBRO QUE ARDE COMO EL HIELO"

'Las amistades peligrosas', "un libro que arde como el hielo", como dijo Baudelaire, habla de cosas que han pasado, pero que todavía siguen pasando: de cómo las clases más poderosas son capaces de jugar con total impunidad con los menos favorecidos y de cómo el sexo y la necesidad de poseer marcan, a menudo, la vida.

El propio Christopher Hampton decía al poco de estrenar su obra: "Lo que fascina de esta historia es su vigencia. La manipulación de los sentimientos y el uso del amor como arma son temas tan actuales hoy como lo eran en el siglo XVIII".

El precio de las entradas es de 20 euros. La función de miércoles 11 está incluida en el abono de adultos, mientras que la representación del jueves 12 está fuera de abono y las entradas se pueden adquirir tanto en la app como en el canal de venta online del Auditorio Ciudad de León, así como en taquilla cuatro horas antes del inicio de la función.