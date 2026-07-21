Las obras para aparcamientos disuasorios de Bálago y Obregón, en Valladolid, concluirán antes de primeros de septiembre

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y el concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez, visitan la obra en la calle Bálago. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha puesto en marcha recientemente las obras en parcelas de la calle Bálago y del paseo del Obregón, dos de los espacios incluidos en el plan de aparcamientos disuasorios presentado por el alcalde en el mes de mayo, que se prevé que concluyan, respectivamente, el 4 de septiembre y el 21 de agosto.

Según han informado fuentes municipales en un comunicado recogido por Europa Press, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha visitado las obras de estos dos espacios situados en los barrios Huerta del Rey --también próximo a Girón--, y en el paseo del Obregón, en La Victoria.

Han recordado que el plan de aparcamientos presentado el pasado mes de mayo permitirá incorporar más de 2.400 nuevas plazas de aparcamiento mediante 14 actuaciones distribuidas entre estacionamientos disuasorios, para residentes y para vehículos pesados.

Durante la visita, el alcalde ha destacado que este plan constituye "la mayor ampliación de plazas de aparcamiento impulsada por el Ayuntamiento en los últimos años" y asegura que responde a "una demanda ciudadana para mejorar la movilidad, facilitar el acceso a la ciudad y ofrecer soluciones en aquellos barrios donde la presión sobre el estacionamiento es mayor".

En el caso de los aparcamientos disuasorios, el programa contempla la creación de 1.107 plazas repartidas en nueve emplazamientos estratégicos de Valladolid.

La actuación de la calle Bálago se considera una de las intervenciones más importantes del programa municipal, ya que se trata de una parcela de 3.404 metros cuadrados, que se urbaniza actualmente para habilitar un aparcamiento disuasorio con capacidad para 172 vehículos, de los que cinco espacios estarán reservados para personas con movilidad reducida y otros cuatro dispondrán de puntos de recarga para vehículos eléctricos.

La inversión municipal asciende a 238.000 euros y está previsto que las obras concluyan el próximo 4 de septiembre, justo antes del inicio de las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo.

Además de la creación de las plazas de estacionamiento, el proyecto contempla la pavimentación de viales y plazas, la instalación de nueva señalización horizontal y vertical, alumbrado público, saneamiento, acometidas eléctricas y de telecomunicaciones, así como nuevas zonas ajardinadas con arbolado y sistema de riego.

De este modo, una parcela "hasta ahora infrautilizada se transformará en un espacio moderno, accesible y plenamente integrado en el entorno urbano".

En cuanto a la actuación del paseo del Obregón, el Ayuntamiento acondiciona una parcela municipal de 1.540 metros cuadrados para crear un aparcamiento disuasorio con 60 plazas, dos de ellas reservadas para personas con movilidad reducida.

La inversión prevista alcanza los 133.000 euros y la finalización de los trabajos está programada para el próximo 21 de agosto. Las obras incluyen también la creación de nuevos accesos de entrada y salida, la pavimentación integral de la campa, la mejora del alumbrado, la instalación de señalización horizontal y vertical, una nueva red de riego y la creación de zonas ajardinadas, conservando el arbolado existente.

Esta intervención permitirá ordenar un espacio que ya era utilizado para estacionar de manera informal y ofrecer una solución "más segura y accesible" en un entorno "muy frecuentado por familias", próximo al centro educativo Miguel Delibes y a las instalaciones deportivas de La Victoria.

El programa municipal continuará en los próximos meses con nuevas actuaciones, entre ellas la habilitación de 168 plazas en los antiguos talleres de Renfe, en Las Delicias, y la creación de otras 40 plazas en el entorno de la calle Pingüino, en Pajarillos.