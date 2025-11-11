Obras de asfaltado en las próximas semanas en ocho calles de Valladolid, incluida Gamazo

VALLADOLID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid rematará en las semanas que quedan de noviembre la campaña de asfaltado con actuaciones en ocho calles, incluida Gamazo, donde se ejecutan las obras en estos días.

Según han señalado fuentes municipales en un comunicado recogido por Europa Press, la campaña de asfaltado del Ayuntamiento de Valladolid afronta "su fase final" con trabajos enmarcados en el contrato de conservación, reparación y reforma de las infraestructuras viarias.

Las obras se desarrollarán hasta finales de mes, con el objetivo de mejorar el firme en tramos deteriorados y garantizar una circulación más segura.

Los trabajos, que ejecuta la empresa Collosa, afectarán, entre otras, a la calle Gamazo, donde se han llevado a cabo obras en la red de saneamiento en los últimos seis meses y en esta misma semana se aplica ya el nuevo asfaltado. El alcalde, Jesús Julio Carnero, avanzó el pasado viernes que la calle recuperaría la normalidad antes de este miércoles.

También se actuará en la avenida de Gijón (dos tramos en el sentido de salida de la ciudad), Camino de Mona, calle Miguel Hernández, calle Leyes, camino del Espinar, senda Salve Regina y calle Moradas.

En todos los casos se permitirá el acceso a garajes y vados, y en las vías principales se mantendrá siempre un carril abierto al tráfico para evitar cortes totales.

En la Avenida de Gijón, una de las intervenciones de mayor envergadura, se actuará en dos tramos --entre el número 20 y la intersección con la carretera de Fuensaldaña, y desde la gasolinera hasta el número 90--, con trabajos de fresado y extendido de nuevo aglomerado.

También se realizarán fresados en las calles Leyes, Camino del Espinar y Senda Salve Regina, mientras que en Gamazo y Moradas se extenderá ya la mezcla bituminosa caliente (MBC), que constituye la fase final del asfaltado.

Desde el área de Tráfico y Movilidad se explica que esta planificación responde a dos criterios: por un lado, la necesidad de completar obras que no pudieron ejecutarse en verano debido a la alta carga de proyectos o a la disponibilidad de materiales; y por otro, la elección de tramos que no suponen una afección grave al tráfico y permiten mantener la circulación con medidas mínimas de regulación.

Las intervenciones forman parte del Plan Anual de Conservación Viaria que el Consistorio desarrolla para mantener en buen estado el pavimento urbano y mejorar la seguridad vial.

Se apunta que los trabajos pueden generar molestias puntuales al tráfico y a los vecinos, pero el Ayuntamiento subraya que se trata de "actuaciones de corta duración, la mayoría de entre tres y cinco días", y que se realizarán preferentemente en horario diurno para reducir el impacto acústico.

La información sobre los cortes y desvíos puede consultarse en la web municipal de Movilidad y Tráfico (https://www.valladolid.es/es/temas/hacemos/policia-municipal/informacion-trafico-a136/cortes-trafico-ocupaciones-calzada.nodos,1,25), donde se actualizarán los tramos afectados y la evolución de los trabajos a lo largo del mes.