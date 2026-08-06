Las obras de conversión de la Casa de Gigantillos de Burgos en una oficina de turismo comenzarán el próximo miércoles

BURGOS 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno ha aprobado el Plan de Seguridad y Salud para la conversión de la antigua Casa de los Gigantillos, ubicada en el Teatro Principal, en la nueva Oficina de Turismo, lo que permitirá iniciar las obras de adecuación el próximo miércoles, 12 de agosto, con la previsión de que el nuevo espacio esté operativo durante el primer trimestre de 2027.

El vicealcalde, Juan Manuel Manso, ha explicado que la intervención cuenta con un presupuesto de 165.027 euros y un plazo de ejecución de cinco meses, a la vez que contempla las obras de reforma, de suministro y de amueblamiento.

Durante los trabajos, las figuras de los Gigantillos se trasladarán de manera provisional a una sala del Conservatorio de Música de Las Bernabas, ha agregado Manso, en una rueda de prensa tras la reunión.

La Junta de Gobierno también ha aprobado la rectificación de dos cláusulas técnicas del pliego de condiciones administrativas para la urbanización del nuevo Mercado Norte, una la relativa a los seguros de responsabilidad civil y la otra de la obra, una decisión tomada tras las recomendaciones emitidas por la Intervención municipal.

Después de esta modificación, los técnicos municipales han iniciado el envío de la documentación a la plataforma de contratación del Estado y al diario oficial de la Unión Europea. Dado que el visto bueno de los organismos comunitarios suele demorarse entre 24 y 48 horas, el Consistorio mantendrá operativo al personal técnico durante el fin de semana para garantizar que la licitación quede publicada sin restar días al periodo de 35 días con el que contarán los licitadores para presentar sus ofertas.

En materia de medio ambiente, la Junta de Gobierno ha aprobado los pliegos para licitar el servicio de gestión de los puntos limpios y la recogida de residuos voluminosos puerta a puerta, por un importe de 3.749.865 euros y un periodo de cinco años.

La cifra duplica el contrato anterior, debido tanto al incremento de costes como a la ampliación de servicios, entre los que figuran la incorporación de los puntos limpios móviles cedidos por la Junta de Castilla y León y el aumento de la recogida a domicilio.

Aunque el contrato actual vence el 30 de agosto y la adjudicación no llegará a tiempo para esa fecha, la prórroga técnica del servicio vigente será breve, ha precisado Manso.

Por otro lado, en esta sesión ordinaria de la Junta de Gobierno se ha aprobado el Plan de Seguridad y Salud correspondiente a la remodelación de los vestuarios de las pistas de tenis del complejo Río Vena, adjudicada a la empresa Impalag S.L. por 374.970 euros, una tramitación que permitirá arrancar las obras sobre el terreno en un plazo de diez días.