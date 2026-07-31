Las obras de la estación Campo Grande de Valladolid cortarán también un tramo de la calle Recondo a partir de este lunes

Gráfico sobre el corte de tráfico en la calle Recondo de Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El avance de las obras en la estación de ferrocarril Valladolid-Campo Grande provocarán un nuevo corte de tráfico en la calle Recondo --entre las calles Estación del Norte y Estación-- a partir del próximo lunes, 3 de agosto, y durante al menos dos semanas después de haber afectado en los últimos diez días a la calle Estación del Norte, que debería quedar abierta al tráfico a partir de este viernes.

El Ayuntamiento de Valladolid ha informado de esta nueva incidencia por las obras que lleva acabo Adif para la renovación de la estación e incluso ha remitido a los medios de comunicación el informe de ocupación de la vía pública elaborado al respecto por técnicos municipales.

La previsión según el documento es que a partir de este lunes, 3 de agosto, y hasta el día 21 del mismo mes --aunque la web del Ayuntamiento en su apartado de cortes de tráfico e incidencias refleja el final de la incidencia para el día 14-- se corte totalmente al tráfico la calle Recondo entre el cruce con la calle Estación del Norte y el de la calle Estación.

Se permitirá circular por esta vía, eso sí, desde el cruce de la calle Estación para permitir a los vehículos acceder al aparcamiento público de la terminal ferroviaria.

El motivo, según el informe, es la ejecución de obras de ejecución de la Red de pluviales por la remodelación de la estación Campo Grande. Los trabajos afectarán a la acera, zona de estacionamiento y a la calzada en toda su anchura por lo que será necesario el corte de tráfico en toda su anchura.

Cabe recordar que en las dos últimas semanas, desde el pasado 20 de julio, ha estado cortada la calle Estación del Norte por estas mismas obras en la terminal, incidencia que se prevé que finalice este viernes.