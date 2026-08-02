Las obras de mejora de la movilidad provocarán cortes en la avenida Alcalde Miguel Castaño de León desde este lunes

LEÓN 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local del Ayuntamiento de León ha informado de cortes en la circulación en la avenida Alcalde Miguel Castaño, entre las glorietas de intersección con la avenida Fernández Ladreda y Puente Castro, entre este lunes, 3 de agosto, y el viernes día 7 por obras de mejora de la movilidad.

En concreto, las afecciones al tráfico se producirán entre las 8.00 y las 20.00 horas en el vial en dirección a Puente Castro, según ha precisado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

Estas afecciones al tráfico vienen derivadas por las obras de mejora de movilidad en esta vía entre Puente Castro y Fernández Ladreda.

Los trabajos previos de fresado finalizaron el pasado viernes, de manera que quedó abierta la avenida en su totalidad durante el fin de semana, con señalización de obra limitando la velocidad y de peligro de escalón.

Así, las obras de mejora de la movilidad se reanudan este lunes, 3 de agosto, con los trabajos de asfaltado, con la previsión de finalizar el 7 de agosto.

El horario de trabajo del asfaltado a lo largo de toda la semana será de 08.00 a 20.00 horas, quedando abierta la vía al tráfico a partir de las 20.00 horas y durante toda la noche.

Una vez finalizado el asfaltado, la avenida quedará abierta al tráfico pendiente de la señalización horizontal y vertical, según ha indicado el Ayuntamiento.

La Policía Local recomienda a los conductores extremar la precaución, respetar la señalización provisional y planificar sus desplazamientos con antelación. En cualquier caso, los agentes velarán en todo momento por la seguridad de la ciudadanía y la fluidez del tráfico.