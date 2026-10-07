Las obras de la Policlínica Universitaria de Ponferrada no prevén iniciarse antes de 2027

Campus de Ponferrada de la Universidad de León. - ULE

PONFERRADA (LEÓN), 7 (EUROPA PRESS)

La rectora de la Universidad de León (ULE), Nuria González, ha manifestado este miércoles que, previsiblemente, las obras de la Policlínica Universitaria de Ponferrada no se iniciarán antes de 2027 y ha advertido de que "las obras de palacio van despacio".

En estos momentos, ha señalado, se trabaja en el proyecto de ejecución y el horizonte marcado es que la Policlínica Universitaria esté operativa en el curso académico 2029/2030.

Según ha explicado, la ULE acaba de recibir la financiación de la infraestructura, de 5,1 millones de euros, que permitirán construir el "ansiado proyecto" para que los estudiantes se formen y hagan prácticas, además de ofrecer servicios a la sociedad.

En concreto, la subvención asciende a 5.148.000 euros con los que se rehabilitarán diferentes espacios del Campus de Ponferrada que conformarán la futura Policlínica Universitaria, en el marco del Programa del Fondo de Transición Justa de España 2021-2027.

La inversión se distribuirá en dos anualidades y contempla la rehabilitación y adaptación para uso sanitario y docente del antiguo edificio del plató de la Escuela de Cine, con una superficie aproximada de 1.300 metros cuadrados distribuidos en tres plantas.

La futura Policlínica Universitaria se plantea como un centro de formación práctica para los estudiantes de Ciencias de la Salud, especialmente de los grados de Fisioterapia, Enfermería y Nutrición Humana y Dietética, además de acoger otras actividades de formación clínica, investigación aplicada e innovación sanitaria.

Junto a su función docente, el centro tendrá una orientación asistencial, con atención fisioterapéutica a la población, servicios multidisciplinares de salud, actuaciones de prevención y promoción de la salud, rehabilitación y recuperación funcional, y apoyo a las necesidades sanitarias de la comarca de El Bierzo.

Nuria González se ha pronunciado de este modo en Ponferrada (León), donde ha asistido al acto de apertura del curso académico 2026-2027 del Campus de la Universidad de León en la capital berciana.