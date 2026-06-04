Las obras en la presa de Requejada (Palencia) garantizará su seguridad, integridad y operatividad

PALENCIA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las obras de rehabilitación del aliviadero y compuertas de la presa de Requejada, situada en Cervera de Pisuerga (Palencia), garantizará su seguridad integridad y operatividad tras una inversión de ocho millones de euros.

Así lo ha señalado la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), María Jesús Lafuente, durante su visita el enclave y cuyas obras constituyen "un ejemplo de excelencia técnica en el ámbito hidráulico, combinando soluciones modernas con el respeto al patrimonio histórico de la infraestructura".

El proyecto ya finalizado "garantiza la seguridad, integridad y operatividad de la infraestructura, así como la protección de la población situada aguas abajo de la misma en situaciones de avenidas y caudales extraordinarios", añade el órgano de cuenca a través de un comunicado.

Construida en 1922, la presa de Requejada contaba originalmente con compuertas Taintor de accionamiento boya-contrapeso. Con el paso del tiempo, el sistema de maniobra se ha ido adaptando, aunque la antigüedad de los componentes y la complejidad de su mantenimiento evidenciaron la necesidad de una intervención integral para garantizar la seguridad y operatividad del aliviadero.

El plan de actuación llevado a cabo combina una restauración estructural y la modernización de estos sistemas de maniobra. Las principales actuaciones han incluido la reconstrucción de los tajamares dañados, la instalación de nuevas compuertas totalmente operativas, el montaje de un puente grúa y la renovación de los sistemas hidráulicos y eléctricos, asegurando un funcionamiento seguro y eficiente.

La actuación contempla también la instalación de protecciones, iluminación, sistemas de drenaje y posterior pavimentación de coronación, además de la rehabilitación de la carretera de acceso a la infraestructura, lo que permite que opere en condiciones óptimas y con máxima seguridad.

La presa y el embalse de Requejada forman parte del sistema de explotación Pisuerga, dentro de la cuenca del Duero. La presa se ubica en el término municipal de Cervera de Pisuerga, sobre el propio río Pisuerga, y es de titularidad estatal, gestionada por la Confederación Hidrográfica del Duero.

El embalse de Requejada atiende en la actualidad a diferentes usos como son la regulación para el abastecimiento y regadío, la defensa frente a avenidas, el uso hidroeléctrico, así como la atención a los usos ambientales y recreativos intrínsecos, finaliza el comunicado.