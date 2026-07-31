Las obras de la red de calor afectarán desde este lunes a la avenida de Salamanca, frente a Hacienda, en Valladolid

El barrio de Villa de Prado, rodeado por incidencias por obras en la semana del 3 de agosto. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha informado este viernes de que las obras de la red de calor de la zona oeste afectarán a partir de este lunes, 3 de agosto, a la avenida de Salamanca en el tramo situado entre el túnel y la rotonda situada junto a la Delegación de Hacienda, con cortes de tráfico en sentido Palencia la próxima semana y en sentido sur la semana del 10 de agosto.

Tal y como adelantó el Ayuntamiento en un comunicado a primeros de julio, este tramo de obras vinculadas a las conexiones a la red de calor Valladolid Oeste se abordarán en las primeras semanas de agosto, por mitades.

Estas obras arrancan una vez finalizada las del tramo situado entre la calle Gloria Fuertes y la avenida de Gijón, que se ha reabierto al tráfico, a excepción de un carril en sentido Palencia, en la mañana de este viernes.

Así, este lunes se inicia una nueva fase de las conexiones a la red de calor en la avenida de Salamanca en el tramo comprendido entre el túnel de la avenida y la rotonda de la Delegación de Hacienda. Los trabajos, ejecutados por Somacyl, se desarrollarán en dos fases sucesivas hasta el 18 de agosto.

Durante la primera semana, del 3 al 9 de agosto, se cortarán al tráfico los dos carriles en sentido norte (hacia la avenida de Burgos) a partir del cruce de la avenida de Salamanca con las calles Monasterio de Santo Domingo de Silos y Francisco Mendizábal.

La circulación se desviará por la calle Joaquín Velasco Martín para garantizar la movilidad en la zona mientras se ejecutan los trabajos.

En la segunda semana, del 10 al 18 de agosto, la actuación se trasladará a los dos carriles en sentido sur (hacia Salamanca), lo que afectará a la circulación hacia el barrio de Parquesol. Se espera que para ese día 10 ya hayan concluido las obras en la zona de la avenida del Real Valladolid, cortada desde el pasado lunes previsiblemente hasta el 7 de agosto.

Cabe apuntar que el barrio de Villa de Prado se ve afectado en estas semanas por otra obra más, la de la conexión de línea eléctrica de una planta fotovoltaica que se lleva a cabo en la calle Padre José Acosta, donde el tráfico está limitado a un carril en cada sentido en el tramo situado desde la avenida de Salamanca hasta la altura de la pasarela peatonal del cerro de Las Contiendas.

Esta última incidencia se mantendrá al menos hasta el 4 de septiembre, día en el que comienzan las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo.

Los trabajos de la extensión de la red de calor de Huerta del Rey-Villa de Prado-Parquesol, ha recordado el Ayuntamiento, se han concentrado en los meses de julio y agosto para "aprovechar la menor intensidad de tráfico que registra la ciudad en estas fechas".

El Servicio de Ocupación de Vía Pública del Ayuntamiento, han defendido fuentes municipales, mantiene una coordinación constante con la empresa promotora y los servicios municipales de Policía y Movilidad para minimizar las molestias a vecinos y comercios de la zona.

Para conocer el estado de las obras y posibles cambios en el calendario, los ciudadanos pueden consultar la información actualizada en la web del Ayuntamiento de Valladolid (https://www.valladolid.es/es/temas/hacemos/policia-municipal/informacion-trafico-a136/cortes-trafico-ocupaciones-calzada).