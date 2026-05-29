Las obras de la red de calor en Parquesol provocarán incidencias en varias calles en junio, cuando concluirán

VALLADOLID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Las obras de la red de calor de Parquesol, que ejecuta la empresa pública Somacyl de la Junta de Castilla y León, entran en la recta final con la ejecución de las últimas conexiones que afectarán al tráfico en el barrio y mantienen sus plazos de conclusión en el mes de junio.

Los últimos trabajos pendientes se concentran en la acometida del cruce de la calle Ciudad de La Habana con Enrique Garrote Tebar, en el entorno de la Plaza de Marcos Fernández, que causará el estrechamiento de la calzada en esa zona.

Esta actuación, que se prolongará aproximadamente diez días, tiene previsto quedar completada en torno a la primera quincena, han informado a Europa Press fuentes municipales.

Una vez concluida esta conexión, se procederá al asfaltado de las calles en las que se ha intervenido a lo largo de los últimos meses, por lo que se producirán incidencias puntuales mientras se desarrollan las labores de fresado y extensión de la capa de pavimento en las calles Manuel Azaña, José Garrote Tebar o Ciudad de la Habana.

En paralelo, continúan los trabajos de extensión de la red de calor en las calles Enrique Cubero y Morelia, donde está limitado el acceso a los residentes y trabajadores que se dirijan a sus centros de trabajo.

COORDINACIÓN

A lo largo de la intervención, Somacyl y el Servicio de Ocupación de Vía Pública han mantenido una interlocución constante con el objetivo de minimizar las molestias a los vecinos y buscar alternativas que redujeran la afección al tráfico y a la vida cotidiana del barrio, ha asegurado el Consistorio.

Esta coordinación ha permitido ajustar los ritmos de trabajo y organizar las actuaciones de forma que el impacto sobre la circulación y los residentes fuera el menor posible.

La red de calor de Parquesol forma parte de la Red de Calor Valladolid Oeste, una infraestructura de 35,5 millones de euros cofinanciada con fondos europeos Feder que utiliza biomasa forestal renovable como combustible.

La red, que cuenta con 28,6 kilómetros de canalizaciones, tiene capacidad para generar en torno a 62 millones de kilovatios hora de energía renovable al año, lo que evitará la emisión de aproximadamente 13.660 toneladas de CO2 anuales.

Esta intervención "de gran magnitud" y "sin precedentes", ha añadido el Ayuntamiento, ha provocado incidencias en el tráfico de los barrios afectados y por ello el Consistorio y Somacyl "quieren agradecer la comprensión de los vecinos afectados y ponen en valor los beneficios medioambientales y también en ahorros de energía que supondrán para los vecinos".

El sistema está diseñado para dar servicio a más de 10.200 viviendas y 67 edificios terciarios de los barrios de Parquesol, Villa del Prado y la zona suroeste de Huerta del Rey y permitirá suprimir más de 400 calderas alimentadas con combustibles fósiles, con la consiguiente reducción de emisiones contaminantes.