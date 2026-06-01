Las obras en la red de saneamiento de la avenida Madrid de Ávila obliga a cortar desde mañana parte de la vía,una semana

Mapa de la zona afectada por el corte en la avenida de Madrid de la capital abulense. - AYTO ÁVILA

ÁVILA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila está llevando a cabo mejoras en la red de saneamiento en la avenida de Madrid y el entorno de la plaza Ajates que, implicarán cortar un tramo de esta vía desde este martes, 2 de junio, y durante una semana.

En concreto, se cortará la avenida de Madrid entre las glorietas de las Teresas, en la confluencia con Encarnación y paseo Santa María de la Cabeza, y de los agentes inmobiliarios, en la confluencia con San Pedro Bautista y Calle Fray Luis de San José.

Para facilitar el tránsito de vehículos, se habilitará la Ronda Vieja para la circulación de camiones y autobuses y también se abrirá al tráfico la calle San Vicente, además de que se se recomienda para los desplazamientos la avenida de la Unión Europea y la circunvalación AV-20.

La intervención en la avenida de Madrid y la zona de la escalera peatonal de la plaza Ajates implica la renovación de la tubería de saneamiento existente, una tajea de piedra o tubo antiguo de 18 metros de longitud, por un tubo de PVC corrugado de 315 mm en el cruce entre estos dos puntos, así como la renovación del pozo aguas arriba.