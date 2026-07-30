Las obras de urbanización del entorno de Zambrana, ya iniciadas, permitirán acoger en unos años casi 700 viviendas

Visita del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, a la zona en la que se trabaja para la urbanización de los terrenos de Zambrana-Nuevo Hospital. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha visitado este jueves las obras de urbanización del nuevo barrio Hospital-Zambrana, que comenzaron a mediados de junio, y que con una inversión cercana a los 5,4 millones de euros permitirán desarrollar en unos años casi 700 viviendas, 470 de ellas con algún tipo de protección.

La actuación, definida como "estratégica" por el alcalde de la ciudad, permitirá "impulsar uno de los principales espacios de crecimiento residencial de la ciudad" y avanzar en los objetivos del Plan Municipal de Vivienda y Suelo 2026-2030.

La actuación cuenta con un presupuesto de ejecución material de 5.376.144 euros y permitirá ejecutar todas las infraestructuras necesarias para hacer posible la futura construcción de 682 viviendas, además de nuevos equipamientos públicos y amplias zonas verdes.

Durante la visita, el alcalde ha subrayado que la actuación "refleja el compromiso del Ayuntamiento con el acceso a la vivienda y con un modelo de ciudad que planifica su crecimiento pensando en las personas".

Las obras comenzaron durante la segunda quincena del mes de junio y avanzan "conforme a la planificación prevista", con un plazo de ejecución estimado de 24, que el concejal de Urbanismo y Vivienda, Ignacio Zarandona, espera que se acorte "en los posible" pues así asegura que lo ha comprometido la empresa adjudicataria.

La actuación se desarrolla en el ámbito comprendido entre la avenida de Segovia, la calle Cañón del Río Lobos, la calle Miguel Ruiz de Temiño y el paseo Juan Carlos I, junto al Hospital Universitario Río Hortega.

El Ayuntamiento ejecutará toda la urbanización necesaria para transformar estos terrenos en un nuevo barrio residencial plenamente integrado en la ciudad. Las obras incluyen la construcción de nuevas calles, redes de abastecimiento y saneamiento, alumbrado público, servicios urbanos, itinerarios peatonales y espacios libres, configurando un barrio moderno, accesible y sostenible.

Como ha explicado el alcalde, "gracias a esta intervención será posible la futura construcción de cerca de 700 viviendas, consolidando un nuevo espacio residencial que reforzará el crecimiento urbano de Valladolid hacia esta zona de la ciudad".

Como consecuencia del desarrollo urbanístico, el Ayuntamiento recibirá doce parcelas destinadas a la promoción de vivienda protegida, con capacidad para albergar aproximadamente 476 viviendas.

Esta reserva de suelo permitirá reforzar el parque municipal de vivienda protegida y seguir avanzando en los objetivos del Plan Municipal de Vivienda, apostando por ampliar la oferta de vivienda accesible y por un crecimiento urbano ordenado, equilibrado y sostenible.

EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS Y NUEVOS ESPACIOS VERDES

El nuevo barrio estará concebido como un espacio completo para vivir, donde el desarrollo residencial irá acompañado de equipamientos públicos y amplias zonas destinadas al ocio, el deporte y la convivencia. El proyecto reserva 9.782 metros cuadrados para futuros equipamientos públicos que darán servicio tanto a los nuevos vecinos como al conjunto de la ciudad.

Asimismo, contempla la creación de 14.748 metros cuadrados de parques y jardines, distribuidos en cuatro parcelas donde se habilitarán zonas infantiles, pistas deportivas, recorridos peatonales y amplias zonas arboladas.

Con ello, el Ayuntamiento considera que apuesta por un modelo de ciudad en el que la vivienda, los servicios públicos, los espacios verdes y la calidad urbana formen parte de un mismo proyecto de transformación.

APARCAMIENTO PARA LA CIUDAD DE LA JUSTICIA

El proyecto incorpora además una segunda actuación completamente independiente desde el punto de vista territorial, situada en el entorno del antiguo Colegio El Salvador, donde se construirá en los próximos años la nueva Ciudad de la Justicia de Valladolid.

En este ámbito el Ayuntamiento ejecuta la construcción de un nuevo aparcamiento, con un presupuesto de ejecución material de 566.618 euros, que sustituirá al actual y permitirá liberar los terrenos destinados a las futuras sedes judiciales de Valladolid.

Esta actuación constituye la primera unidad funcional del proyecto y cuenta con un plazo de ejecución de seis meses, ya que resulta imprescindible disponer de esos terrenos para el desarrollo de la futura Ciudad de la Justicia, cuya licencia de obras ya se encuentra en tramitación por parte del Ministerio.

El nuevo estacionamiento ocupará una superficie de 5.416 metros cuadrados, dispondrá de 164 plazas (40 más que el recinto actual) e incorporará plazas reservadas para personas con movilidad reducida, un nuevo acceso desde la calle Rondilla de Santa Teresa y todas las infraestructuras urbanas necesarias, incluyendo redes de abastecimiento, saneamiento, riego, hidrantes y alumbrado público.

Además, permitirá disponer de 10.521 metros cuadrados, distribuidos en dos parcelas, destinados a la construcción de las futuras sedes judiciales, con una edificabilidad total de 31.560 metros cuadrados, en lo que el Ayuntamiento ve como "un paso decisivo para hacer realidad uno de los proyectos de equipamientos públicos más importantes previstos para Valladolid".