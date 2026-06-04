Ocho municipios de Valladolid convierten su patrimonio en una gran pasarela artística con 'Escenario Rural de CyL'

La diputada de cultura presenta en el Palacio de Pimentel la iniciativa 'Escenario rural de CyL' - EUROPA PRESS

VALLADOLID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ocho municipios de Valladolid se convertirán entre los meses de junio y julio en una gran pasarela por la que desfilarán los trece vestidos-lienzo que la Diputación provincial ha encargado a la diseñadora local Rosana Largo en los que se promociona el basto patrimonio de los mismos, en una iniciativa que ya tuvo su primer hito el pasado mes de enero con un gran desfile en la Plaza de Callao de Madrid.

'Escenario Rural de Castilla y León: la provincia de Valladolid viste su patrimonio', así se llama esta iniciativa cultural impulsada con la colaboración de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, que aporta 59.000 euros a su desarrollo, y que tiene como objetivo acercar la cultura a los pueblos, a través de eventos artísticos que en este caso recorrerán las localidades de Simancas, Tordesillas, Olmedo, Rueda, Peñafiel, Medina de Rioseco, Montealegre de Campos y Urueña.

Así, la propuesta transformará calles, plazas, castillos, murallas y espacios monumentales en escenarios vivos mediante espectaculares desfiles multidisciplinares como las artes visuales, el teatro o la literatura. La iniciativa nace con la vocación de difundir y transmitir el patrimonio del mundo rural a través de experiencias culturales contemporáneas y participativas. Busca dinamizar culturalmente el territorio, fomentar la participación ciudadana y proyector una mirada renovada sobre las raíces y la identidad de la provincia.

Los desfiles con los vestidos-lienzo diseñados por Rosana Largo, que incorporan también un hito como la celebración del V Centenario del nacimiento de Felipe V en Valladolid y motivos propios de la Semana Santa y del astroturismo, con ese eclipse solar previsto para el 12 de agosto, se celebrarán en enclaves patrimoniales de gran singularidad, reforzando el protagonismo de los recursos monumentales y arquitectónicos de cada localidad.

La pasarela la abrirá este sábado, 6 de junio, el Archivo General de Simancas, para luego recalar el domingo en la Plaza Mayor de Tordesillas, coincidiendo con la fecha en la que se firmó el Tratado, y continuar el 13 de junio por la Corrala Palacio del Caballero de Olmedo, localidad que celebra además el veinte aniversario de su Teatro Clásico; el 4 de julio, la ermita del Cristo de las Batallas en Rueda; el 11 de julio, la Plaza del Coso de Peñafiel; el 17 de julio, la calle Lázaro Alonso (Rúa Mayor) en Medina de Rioseco; el 24 de julio, en el castillo de Montealegre de Campos; y el 25 de julio, la Travesía de La Laguna de Urueña, la Villa del Libro que cumplirá el vigésimo aniversario de su creación en 2027.

Además del componente visual y artístico, cada desfile estará acompañado por una narración en directo, dirigida por el periodista Paco de Benito, que permitirá al público descubrir la historia y las singularidades de cada municipio. La experiencia se completará con la actuación por el grupo de saxofones Bisel, creando una atmósfera única en la que música, patrimonio y creación artística dialogarán en un mismo espacio, mientras que la diseñadora de las piezas, Rosana Largo, participará en los desfiles luciendo uno de los trajes de una colección de la Diputación de Valladolid compuesta por trece vestidos-cuadro, concebidos como auténticas obras de arte.

La propuesta fue presentada con gran éxito en la capital de España mediante un espectacular desfile celebrado en la Plaza del Callao de Madrid, uno de los espacios más emblemáticos y transitados del país, donde el patrimonio de la provincia de Valladolid se convirtió en protagonista a través del arte y la moda.

ACERCAR ESA CULTURA A LOS VECINOS

"Ya hicimos por tanto esa promoción en el exterior y ahora hemos convertido esa promoción en cultura y lo que queremos es que los vecinos la conozcan de cerca y además en sus propios municipios, que al final son escenarios únicos", ha destacado este jueves, en declaraciones recogidas por Europa Press, la responsable de Educación y Cultura de la Diputación de Valladolid, Yolanda Burgoa, quien ha participado en la presentación junto con responsables de los ocho municipios que albergarán esta pasarela.

Entre ellos, el alcalde de Urueña, Francisco Rodríguez, ha aprovechado para invitar a los vecinos de estas localidades a sumarse a la iniciativa que, como así ha destacado, les impactará tanto o más que a él. "Tuve la oportunidad de asistir al desfile celebrado en Madrid y allí pude comprobar de primera mano el enorme potencial de este proyecto. Ver cómo el patrimonio de nuestros pueblos se transformaba en arte y movimiento a través de los vestidos lienzo fue algo realmente impactante. Ya entonces me pareció una iniciativa llamada al éxito capaz de sorprender al público y de proyectar una imagen moderna, atractiva y singular de nuestra provincia".

Esta estrategia promocional, tras su paso por Plaza de Callao en Madrid en enero, continuó posteriormente en importantes escenarios nacionales e internacionales como FITUR y la Fashion Week. Ahora, gracias a la subvención concedida por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, la Diputación de Valladolid da un paso más trasladando esta experiencia artística directamente a los municipios protagonistas.

De esta manera, la iniciativa evoluciona desde la promoción exterior del patrimonio provincial hacia una propuesta de dinamización cultural sobre el territorio, permitiendo que sean los propios municipios quienes acojan y disfruten de una experiencia artística que pone en valor su historia, sus tradiciones y su identidad.