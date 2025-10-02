La Oficina de Ciberseguridad para Entidades Locales de Segovia garantizará a ayuntamientos la seguridad del "día a día"

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente (centro), con los diputados Pilar Martín y Jaime Pérez (dcha), saluda a lso técnicos del área de Informática. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de Ciberseguridad para Entidad Locales de Segovia garantizará a los ayuntamientos la seguridad del "día a día" y formará parte de una estrategia coordinada que va del ámbito local al nacional.

Así lo ha señalado el presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, durante la presentación a alcaldes y secretarios municipales de esta oficina, adherida al Centro de Operaciones de Ciberseguridad y operada desde los servicios de Informática y Asistencia a Municipios de la propia Diputación.

De Vicente ha destacado la importancia de la nueva oficina para los ayuntamientos, al ser "una herramienta para garantizar la seguridad en cada uno de los ámbitos del día a día".

El presidente de la institución provincial ha recordado que la conectividad global, que permite que los ayuntamientos sean accesibles desde cualquier parte del mundo, "tiene muchísimas ventajas, pero también inconvenientes que nacen de la desprotección o del desconocimiento de las formas de protegerse".

Por ello, ha insistido en la necesidad de contar con esta oficina que formará parte "de una estrategia coordinada que vaya desde el ámbito local al nacional".

FUNCIONAMIENTO

La Oficina de Ciberseguridad para Entidades Locales se une así a la Oficina de Ciberseguridad de la propia Diputación, creada en enero, y ha incorporado un técnico dedicado en exclusiva al desarrollo del proyecto, que ha sido posible por el acuerdo entre el Ministerio de Política Territorial y el Ministerio para la Transformación Digital, que cuenta con la participación y el asesoramiento del Centro Criptológico Nacional, dependiente del CNI.

En la presentación han participado también los técnicos responsables del trabajo de la oficina, que han explicado que el objetivo es "reforzar, mejorar y complementar la ciberseguridad en los ayuntamientos". Para ello, financiados con Fondos Next Generation UE del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, desde la Diputación ya se han llevado a cabo trabajos de análisis de la situación de partida de los consistorios, a nivel de infraestructuras y servicios tecnológicos, pruebas de pilotaje y campañas online de formación para el personal de los ayuntamientos.

A partir de ahora, los ayuntamientos que decidan adherirse al proyecto recibirán un servicio gratuito de protección, detección, prevención, respuesta y asesoramiento en el ámbito digital. La Oficina de Ciberseguridad trabajará con ellos en prevención y detección de incidentes, análisis de vulnerabilidades y seguridad, protección en la navegación y el correo electrónico y monitorización de la actividad, entre otros campos.