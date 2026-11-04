Las oficinas de turismo de la Diputación de Soria registran en octubre 32.452 consultas, un 30,55% más

SORIA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las oficinas de turismo dependientes de la Diputación Provincial de Soria registraron durante el mes de octubre 32.453 consultas, frente a las 24.858 del mismo mes de 2025, lo que supone 7.595 consultas más, un incremento del 30,55 por ciento.

Una evolución que también se refleja en el balance de los diez primeros meses de 2026. Entre enero y octubre, las oficinas han atendido 267.612 consultas, según los datos de la Institución Provincial.

Entre los datos de octubre destaca especialmente el comportamiento de las oficinas situadas en el suroeste de Soria, con importantes incrementos en Berlanga de Duero, El Burgo de Osma y San Esteban de Gormaz.

Las tres localidades concentran buena parte del atractivo patrimonial de esta zona de la provincia y continúan despertando el interés de los visitantes.

El Burgo de Osma ha sido una de las oficinas con mayor volumen de consultas, con 7.100 durante octubre, frente a las 4.585 del mismo mes del año pasado.

Son 2.515 más, lo que representa un crecimiento del 54,85 por ciento y en el acumulado de los diez primeros meses del año suma 51.683 consultas.

Por su parte, Berlanga de Duero ha registrado 5.575 consultas, frente al 4.606 de octubre de 2025, con un aumento de 969 consultas, un 21,04 por ciento más. En lo que va de año acumula 45.536 consultas.

San Esteban de Gormaz completa estos buenos resultados con 3.263 consultas, frente a las 1.853 del año anterior, lo que supone 1.410 más y un incremento del 76,09 por ciento.

PERFIL DE LOS VISITANTES

En cuanto a la procedencia de las consultas registradas en las tres oficinas del suroeste, Madrid se sitúa como el principal mercado emisor, con 1.559 consultas en El Burgo de Osma, 1.383 en Berlanga de Duero y 981 en San Esteban de Gormaz.

También destaca la presencia de visitantes procedentes de Andalucía, con 438 consultas en El Burgo y 485 en Berlanga, así como de la Comunidad Valenciana, especialmente en El Burgo, donde se han registrado 1.191 consultas.

Cataluña también tiene un peso importante, con 608 consultas en El Burgo, 465 en Berlanga y 316 en San Esteban.

A estas comunidades se suman Castilla y León y País Vasco, que mantienen una presencia destacada en las tres localidades, junto a otras procedencias como Aragón, Galicia y Navarra.

En conjunto, estas tres oficinas han sumado 15.938 consultas durante octubre, un 44,31 por ciento más que en el mismo mes de 2025.

CRECIMIENTO

El crecimiento también se deja notar en otros puntos de la provincia.

La oficina de Medinaceli ha registrado uno de los mayores incrementos porcentuales, con 3.306 consultas en octubre frente a las 1.287 del año pasado.

En Ágreda se han contabilizado 2.398 consultas durante octubre, con registro en lo que va de año que asciende a 28.032 consultas.

Por su parte, Almazán ha alcanzado las 3.853 consultas, con un incremento de 102 consultas. En los diez primeros meses del año suma 34.311 consultas.

En San Pedro Manrique, la oficina ha registrado 259 consultas en octubre, 16 más que en 2025, con una subida del 6,58 por ciento, y acumula 5.563 consultas en lo que va de año.

También presenta una evolución positiva Vinuesa, con 1.294 consultas, 333 más que el año anterior, lo que supone un crecimiento que alcanza las 10.691 consultas.

OTRAS OFICINAS En la zona de Pinares, Duruelo de la Sierra ha contabilizado 999 consultas en octubre, frente a las 672 del mismo mes de 2025.

Por su parte, San Leonardo de Yagüe ha registrado 1.231 consultas y también destaca el crecimiento de Langa de Duero, que ha pasado de 111 consultas en octubre de 2025 a 314 en octubre de este año.

Villar del Río ha contabilizado 227 consultas, 43 más que el año anterior, con una subida del 23,37 por ciento, y alcanza las 2.409 consultas en lo que va de año.

Por su parte, Garray ha registrado 261 consultas durante octubre, con un acumulado anual es de 1.585 consultas.

En Monteagudo de las Vicarías se han contabilizado 1.216 consultas, con un total que alcanza las 12.854 consultas en 2026.

La oficina de Ólvega ha registrado 835 consultas en octubre, 143 más que el año anterior, lo que supone un incremento del 20,66 por ciento. En los diez primeros meses de 2026 suma 14.481 consultas. Finalmente, Yanguas ha contabilizado 322 consultas este mes.