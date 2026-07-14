Las 'okupaciones' afectan a seis de las 500 viviendas públicas que gestiona VIVA en Valladolid, el 1,2%

El alcalde, Jesús Julio Carnero, participa en la presentación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Valladolid, la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid y la Cámara de la Propiedad Urbana de Valladolid y Provincia - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha cifrado este martes en seis las viviendas 'okupadas' del parque público que gestiona la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid (VIVA), integrado por alrededor de 500 inmuebles, y ha asegurado que el Ayuntamiento actúa para impedir estas situaciones mediante la exclusión durante cinco años de la bolsa municipal de vivienda de quienes protagonizan estos hechos.

Así lo ha trasladado el regidor durante una la rueda de prensa de firma de un convenio con el presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Valladolid y Provincia, Pablo Ferreras Souto; y el director de la misma, Óscar Rodríguez.

Las entidades han suscrito un convenio de colaboración que refuerza la cooperación entre las tres instituciones para mejorar la información y el asesoramiento en materia de vivienda, prevenir la ocupación ilegal y fomentar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos de arrendamiento urbano.

Precisamente, el Consistorio impulsa este acuerdo con el objetivo de recabar datos que permitan articular una estrategia de vivienda en la ciudad y hacer frente a este tipo de situaciones. Entre los objetivos también se encuentra el futuro Observatorio Municipal de Vivienda y mejorar el conocimiento del mercado residencial de la ciudad.

El acuerdo impulsará actuaciones conjuntas de asesoramiento y divulgación para prevenir la ocupación ilegal y favorecer el cumplimiento de la normativa sobre el depósito de las fianzas de los contratos de arrendamiento.

Con este acuerdo, el Consistorio da un "nuevo paso" en su política de vivienda mediante un modelo de colaboración institucional que permitirá poner en común recursos, experiencia y capacidad de actuación para ofrecer un servicio más cercano y especializado a propietarios, arrendadores e inquilinos.

El convenio también permitirá coordinar actuaciones de información y divulgación, y fortalecer la seguridad jurídica en un ámbito especialmente sensible para la ciudadanía, ha sostenido el alcalde.

La firma de este convenio se enmarca en el compromiso del Ayuntamiento de impulsar políticas públicas que favorezcan el acceso a la vivienda, protejan los derechos de propietarios e inquilinos y contribuyan a prevenir los conflictos relacionados con el uso de los inmuebles mediante la información, el asesoramiento y la colaboración entre administraciones e instituciones.

INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO

El convenio articula la colaboración entre el Ayuntamiento de Valladolid, VIVA y la Cámara de la Propiedad Urbana a través de la oficina de información de esta entidad, con el fin de ofrecer asesoramiento especializado a las personas afectadas por ocupaciones ilegales o que precisen orientación sobre cualquier cuestión relacionada con los contratos de arrendamiento, el depósito de las fianzas o las obligaciones derivadas de la normativa vigente.

Este servicio facilitará información sobre los recursos disponibles para afrontar este tipo de situaciones, orientará a los ciudadanos sobre los procedimientos existentes y contribuirá a prevenir conflictos mediante una atención personalizada y especializada.

Junto a esta labor de atención directa, las tres instituciones colaborarán en la elaboración de materiales divulgativos, guías prácticas y campañas informativas que serán difundidas a través de sus respectivos canales de comunicación con el objetivo de acercar la normativa a la ciudadanía y fomentar un mayor conocimiento de los derechos y obligaciones que afectan tanto a propietarios como a inquilinos.

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

El convenio recoge también el compromiso de las tres entidades para desarrollar actuaciones conjuntas de formación, divulgación y análisis de la realidad del mercado de la vivienda en Valladolid. En este sentido, la Cámara de la Propiedad Urbana colaborará con el Ayuntamiento y con VIVA mediante la aportación de información estadística anonimizada que contribuya a mejorar el conocimiento del mercado del alquiler y facilite el trabajo del Observatorio Municipal de Vivienda.

Asimismo, se promoverá la celebración de jornadas, encuentros y actividades dirigidas tanto a profesionales como a ciudadanos para difundir las novedades normativas y promover buenas prácticas en materia de vivienda.

Por su parte, el Ayuntamiento y VIVA pondrán a disposición de este proyecto sus recursos técnicos y de comunicación para favorecer la máxima difusión de las actuaciones previstas y facilitar el acceso de los ciudadanos a la información y al asesoramiento especializado.

Durante la firma del convenio, el alcalde ha destacado que este acuerdo "refuerza la estrategia municipal de colaboración con entidades especializadas para ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos y avanzar en una política de vivienda basada en la prevención, la seguridad jurídica y el acompañamiento a propietarios e inquilinos".

Además, Carnero ha subrayado que "la información y el asesoramiento constituyen herramientas fundamentales para prevenir conflictos y facilitar el cumplimiento de las obligaciones legales".

CUATRO AÑOS DE VIGENCIA

El convenio tendrá una vigencia inicial de cuatro años, con posibilidad de prorrogarse por otros cuatro mediante acuerdo expreso de las partes.

Para garantizar su correcto desarrollo se constituirá una comisión de seguimiento integrada por representantes del Ayuntamiento de Valladolid, VIVA y la Cámara de la Propiedad Urbana, que será la encargada de evaluar el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos y de impulsar las actuaciones previstas.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Valladolid continúa reforzando su política de vivienda desde la cooperación institucional, impulsando medidas que mejoren la información y el asesoramiento a la ciudadanía, favorezcan el cumplimiento de la normativa y contribuyan a ofrecer mayores garantías y seguridad jurídica tanto a propietarios como a inquilinos.