La ola de calor pondrá este lunes en aviso naranja a Valladolid, Zamora y el norte de Burgos con máximas de hasta 39ºC

Varias personas caminan por las calles de la ciudad, a 17 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

VALLADOLID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ola de calor que arrancó este domingo continuará este lunes, 22 de junio, con una situación de estabilidad y entrada de aire cálido del sur que mantendrá las temperaturas extremas en gran parte de la Península y Baleares, con avisos de nivel naranja en Valladolid, zamora y en el norte de Burgos, donde se prevén temperaturas de hasta 39 grados.

En concreto, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé temperaturas de hasta 39 grados en el norte de Burgos y en el Condado de Treviño, así como en la meseta de Valladolid y Zamora, motivo por el que se ha activado el aviso naranja entre las 13.00 y las 20.59 horas.

Por su parte, el resto de provincias de la Comunidad tendrán aviso amarillo por temperaturas que podrán alcanzar los 38 grados en zonas como el sur de Ávila. En este caso, el riesgo estará activo también entre las 13.00 y las 20.59 horas.