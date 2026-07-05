La ola de calor pondrá este lunes en riesgo a toda CyL, con Ávila y Burgos en aviso naranja

Un joven se refresca durante la ola de calor. - Rocío Ruz - Europa Press

VALLADOLID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ola de calor que afecta al país pondrá este lunes, 6 de julio, en aviso a todas las provincias de la Castilla y León, con Ávila y Burgos en naranja (riesgo importante) y el resto en amarillo (riesgo), según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Así, los avisos se activarán en Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora desde las 13.00 hasta las 21.00 horas y se enmarcan en la jornada álgida del episodio de ola de calor, que dejará en España temperaturas máximas que podrán alcanzar los 42 grados en valles fluviales, y que en la Comunidad podrían llegar hasta los 40, como es la previsión para Zamora capital.

En general, Castilla y León tendrá este lunes cielo poco nuboso o despejado, aunque a partir del mediodía crecerá la nubosidad de evolución, con probabilidad de algún chubasco ocasional con tormenta, sobre todo en zonas de montaña del sur y oeste.

Las temperaturas subirá ligeramente, un aumento que será moderado en las mínimas en las zonas de montaña, y en las máximas del extremo nororiental.

El viento, por su parte, será variable, más intenso y rachado en áreas de tormenta.