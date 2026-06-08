Olmedo Clásico celebrará del 17 al 26 de julio su XX edición con trece espectáculos, incluidos tres de Lope de Vega

Presentación de la XX edición de Olmedo Clásico. - JCYL

VALLADOLID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festival Olmedo Clásico celebrará del 17 al 26 de julio su XX edición con una programación compuesta por trece espectáculos, entre los que destacan tres de Lope de Vega, incluido 'El caballero de Olmedo' a cargo de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que inaugurará un certamen por el que también recalarán Teatro del Temple o Els Jorglars.

Los codirectores de Olmedo Clásico, Germán Vega y Benjamín Sevilla, han presentado este lunes, 8 de junio, el certamen en un acto en el que también han participado el consejero de Cultura y Deporte, Gonzalo Santonja, y el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, entre otros representantes institucionales.

La cita festejará sus 20 años con una programación "redonda", tal y como ha indicado Vega, en la que se pondrán en escena de trece espectáculos teatrales, una programación en la que Lope de Vega será el invitado principal con hasta tres propuestas.

El festival arrancará el 17 de julio en la Corrala del Palacio del Caballero con 'El caballero de Olmedo' representado por la Compañía Nacional de Teatro Clásico, con versión y dirección de Laila Ripoll, la propuesta "más importante" de la edición al tratarse de la tragedia universal, estar relacionada con la villa y en este caso interpretada por este elenco nacional.

Otros dos espectáculos de Lope darán testimonio del dominio de todos los registros, trágicos, dramáticos y cómicos, del conocido en su época como el Fénix de los Ingenios, 'La dama boba', presentada el día 18 por Octubre Producciones, con versión de Xus de la Cruz y dirección de Josep María Mestres; y 'La vengadora de las mujeres', el día 25 en una propuesta de la CNTC y Teatro del Temple, con versión de Alfonso Plou y María López Insausti, y dirección de Carlos Martín.

Asimismo, el domingo 19, Rafael Álvarez, El Brujo, presentará 'Volar con los pies en el suelo', una celebración del arte de contar y del oficio teatral, mientras el lunes 20, en el CAE San Pedro, tendrá lugar el concierto de Ángel Corpa 'Clásicos para una libertad sin ira', y ya por la noche, en la Corrala del Palacio del Caballero, se representará 'El lindo Don Diego', de Agustín Moreto, a cargo de MIC Producciones, en versión de Fernando Sansegundo y dirección de Borja Rodríguez.

El martes 21, en el CAE San Pedro, la compañía Elpreciodelpeine & Arena Teatro y Danza, ofrecerán el espectáculo de creación propia 'Claramonte', a partir de su obra 'La estrella de Sevilla', una propuesta que coincide con el año en que se cumple el cuarto centenario de su muerte.

Ese mismo día, Morboria Teatro exhibirá 'Entre bobos anda el juego', de Francisco de Rojas Zorrilla, en versión y dirección de Eva del Palacio.

Ya el miércoles 22, en el CAE San Pedro, tendrá lugar el recital de palabra y música 'Versos esenciales del teatro del Siglo de Oro', con guion de Emilio de Miguel y la participación de los actores David Boceta, Blanca Izquierdo, Jesús Peña, Carlos Pinedo y Arturo Querejeta.

Esa misma noche, en la Corrala, Verbo Producciones pondrá en escena 'Casa con dos puertas mala es de guardar', de Calderón de la Barca, mientras el jueves 23, el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y Bombonera traerá 'Timón de Atenas', de Shakespeare, en versión de Joaquín Hinojosa y Hernán Gené, y dirección de este último.

Igualmente, el viernes 24 será el momento de 'Don Juan en los infiernos', de Teatro Che y Moche; el sábado 25, la presentación de 'La vengadora de las mujeres', y el domingo 26 será el turno de Miguel de Cervantes y la sátira de Els Joglars, a partir de 'El retablo de las maravillas', en versión de Albert Boadella y Ramon Fontserè y dirección de Boadella, que cerrará el festival.

Los repartos de estos clásicos cuentan con intérpretes de la categoría de Esther Acevedo, Luna Aguado, Elisabet Altube, Rafael Álvarez, Arantxa Aranguren, Saúl Blasco, David Boceta, Ángel Corpa, Ramon Fontserè, Laura Gumucio, Blanca Izquierdo, Alfonso Lara, Itziar Miranda, Joaquín Murillo, Joaquín Notario, Eva del Palacio, Silvia de Pe, Carlos Pinedo, Arturo Querejeta, Secun de la Rosa, Carolina Rubio, Pilar Sáenz, Beatriz Solís, Juan Carlos Tirado Aguilar o Pepe Viyuela, entre otros.

El amor, el deseo y sus "laberintos" en unos títulos, y la "apariencia y la farsa social" en otros, así como el "destino, la muerte y la condición humana", que caracteriza 'El caballero de Olmedo' son algunas de las temáticas que se abordarán en la programación del festival que ha conseguido llegar a esta edición por la "esencia" del disfrute del público.

"Es disfrutar de algo distinto, de que la cultura nos emocione, nos reúna. Es una cita para volver a encontrarnos con nuestros amigos, con nuestra familia", ha subrayado Sevilla sobre esta nueva edición del certamen.

JORNADAS Y CURSO

De forma paralela a las representaciones, se llevarán a cabo las Jornadas '20 años de clásicos', del lunes 20 al miércoles 22 de julio, con trece sesiones, abiertas al público, que ofrecerán propuestas muy variadas, entre las que destacan los diálogos con representantes de las diferentes profesiones que hacen posible la presencia de los clásicos hoy.

Al respecto, Vega ha subrayado que esta iniciativa tiene el objetivo de ayudar a disfrutar más del teatro clásico a partir del análisis de las claves del "mismo", puesto que este género es "excelente" para divertir y mejorar los "comportamientos sociales" ya que los dramaturgos hablan de cuestiones que aún hoy tienen lugar con perspectivas que "vienen de lejos".

Igualmente, en el marco de la XX edición, tendrá lugar el 20 Curso de análisis e interpretación actoral 'Fernando Urdiales', que se impartirá del 23 al 25 de julio. El programa comprende diferentes aspectos teóricos y prácticos del teatro clásico español (dramaturgia, dicción del verso, danza e interpretación), además de proponer una puesta en escena sobre fragmentos de 'Buen amante y buen amigo', de Isabel María Morón.

Con estas propuestas, de las que se puede obtener más información en la web www.olmedoclasico.es, el certamen alcanza cuatro lustros en los que se ha basado en el "conocimiento, atrevimiento y el sentido de la oportunidad", según ha reivindicado el consejero de Cultura, quien ha subrayado la "necesidad" de una cita de esta "entidad" en Castilla y León.

En este contexto, ha señalado que en estos 20 años, Olmedo Clásico ha acogido 235 espectáculos y ha reunido a más de 126.000 espectadores, con unos 7.000 en cada edición, lo que supone "duplicar" el número de habitantes de Olmedo.

Santonja, quien se despedirá en los próximos días de la Consejería, ha puesto en valor así el festival como una de las "mejores" cosas que ha respaldado como responsable de la cartera, y ha incidido en la "calidad y solidez" de las compañías participante este año.

En la misma línea, el subdelegado del Gobierno ha respaldado las "alianza" entre administraciones, patrimonio, territorio y artes escénicas que se plasma en la celebración de esta cita, que es un ejemplo de como la cultura "dinamiza la economía local y convierte el patrimonio histórico en espacio público de convivencia y reflexión", con la "cultura descentralizada".