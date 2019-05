Del Olmo: "Valladolid es menos que hace cuatro años y solo se la conoce por el pío pío de Puente"

Actualizado 11/05/2019 21:12:13 CET

VALLADOLID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP a la Alcaldía de Valladolid, Pilar del Olmo, ha asegurado que Valladolid "es menos que hace cuatro años", que es una ciudad que "no pinta nada" y a la que "solo se la conoce" por el "pío pío", de su alcalde --Óscar Puente--, "su soberbia" y las "tonterías que dice".

Del Olmo, que ha participado esta mañana en Valladolid en un acto de partido en el que han estado presentes más de 200 candidatos municipales del partido, el presidente provincial, Jesús Julio Carnero, y el candidato a la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha reconocido los "malos resultados" de las pasadas elecciones pero ha querido pasar página para centrarse en estos comicios porque, a su juicio, "no sirve de nada" pelearse entre ellos.

La candidata y consejera de Economía y Empleo ha criticado la "suciedad" que hay en Valladolid y ha comprometido un plan de choque para "limpiar los jardines y la ciudad" para que los ciudadanos se sientan "más cómodos y a gusto".

En este punto ha arremetido contra el actual regiador, Óscar Puente, al sentenciar que Valladolid "no es más que hace cuatro años, es menos". " No solo no ha perdido población, que también, sino que no pintamos nada en ningún sitio y solo nos conocen por el pío pío del alcalde, las tonterías que dice y la soberbia y chulería que tiene, pero no porque seamos una ciudad pujante, alegre, cómoda para vivir, habitable con más empleo y riqueza", ha espetado.