Omawa y Palencia Brava consolidan su "modelo sostenible" tras compensar 34 toneladas de CO2

Un momento del concurso. - PALENCIA BRAVA

PALENCIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Concurso Internacional de Patatas Bravas - Palencia Brava ha revalidado su condición de "certamen gastronómico sostenible" tras certificar su séptima edición consecutiva como "evento neutro en carbono" junto a la consultora especializada Omawa Huella Ecológica.

Desde la inauguración del certamen en el año 2020, Omawa ha acompañado a la organización en el cálculo exhaustivo, la reducción y la compensación íntegra de la huella de carbono generada, sumando un balance total acumulado de 34,42 toneladas de CO2 equivalente totalmente compensadas, según ha informado la organización en un comunicado.

El análisis técnico elaborado por la consultora ha reflejado una trayectoria ambiental homogénea, que mantiene la huella climática en un promedio cercano a las cinco toneladas por año para registrar una variación de apenas un diez por ciento entre 2020 y 2026.

En la última edición, correspondiente a 2026, la huella ha alcanzado las 5,37 toneladas de CO2 equivalente, todas ellas compensadas al cien por cien.

Esta estabilidad responde a una operativa consolidada en su sede oficial del Hotel Rey Sancho de Palencia, con un cuadro estable de participantes y una afluencia de público y jurado cuyos desplazamientos siguen patrones geográficos similares cada año.

ALCANCE INTEGRAL

El cálculo desarrollado por Omawa ha abarcado la totalidad del ciclo de vida del evento: fases de montaje, logística organizativa, consumos energéticos durante el 'showcooking' presencial y la movilidad completa de participantes, jurado profesional, periodistas y asistentes.

Asimismo, las emisiones registradas se han compensado de forma directa en la provincia mediante una actuación de mejora paisajística, restauración de parcelas degradadas y fomento de hábitats para la fauna silvestre en el término municipal de Dueñas (Palencia).

El director de Marketing de Omawa, Antonio Manuel Peláez, ha destacado que disponer de una "serie histórica de siete ediciones avalada por datos objetivos permite constatar que la sostenibilidad está integrada en el ADN organizativo del evento".

Por su parte, el productor ejecutivo de Palencia Brava, Javier San Segundo, ha resaltado el orgullo de revalidar con hechos medibles la condición de primer campeonato gastronómico neutro en carbono de España desde sus orígenes en 2020.