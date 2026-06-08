Once grupos de actores con capacidades especiales participarán en la Muestra de Teatro de Fuentepelayo (Segovia)

El diputado de Cultura, Chema Bravo (izda) y el coordinador del ciclo de teatro, Juan -Cruz Serrano. - DIPUTACIÓN

SEGOVIA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Real Muestra de Teatro Especial de Fuentepelayo cumple este año su cuadragésimo tercera edición con la participación de once compañías de actores con capacidades diferentes que proceden de cinco provincias españolas.

La muestra se celebrará del 15 al 19 de junio, como han expresado el diputado de Cultura, Juventud y Deportes, José María Bravo, y el presidente de la Asociación Taller Cultural de Fuentepelayo, Juan Cruz Serrano.

Bravo recordado el apoyo de la institución provincial a un evento "tan esperado cada año, desde hace décadas" y ha subrayado que "siempre consigue despertar nuestros sentimientos más entrañables".

El diputado de Cultura ha insistido en el carácter "único" del certamen "cuya singularidad radica no en los actores y actrices que participan, sino en lo que transmiten y en la visibilidad que otorgan al mundo de la discapacidad".

Como ha anunciado Bravo durante la presentación de la programación de 2026, desde la institución provincial continuarán apoyando el proyecto "para que siga teniendo futuro".

Por su parte, Juan Cruz Serrano ha precisado que la muestra celebra 43 ediciones de forma prácticamente ininterrumpida, con la única excepción impuesta por la pandemia de la Covid-19, "desde que el Taller Cultural de Fuentepelayo la pusiera en marcha en 1989".

Ha destacado que la organización funciona de manera completamente altruista y que todos los recursos aportados por las instituciones se destinan íntegramente a los actores y actrices participantes.

Cruz Serrano ha remarcado que el evento moviliza a más de 250 intérpretes procedentes de cinco provincias diferentes, con once grupos participantes.

PROGRAMA

La apertura del lunes 15 de junio correrá a cargo de La Casa Grande, de Martiherrero (Ávila), con la obra 'La plaza de los timos', y de los segovianos de Nueva Segovia con 'El musical'.

El martes 16 actuarán Torteatro, con 'Annie', y Nuestra Señora de la Esperanza, con 'Brillando bajo el mar arcoíris', jornada en la que también se entregarán los premios Platero de poesía en sus categorías A y B para el primer y segundo ciclo de Educación Primaria.

El miércoles 17 ha quedado reservado para tres representaciones: el grupo del Fray Juan de la Cruz con 'La gran boda', los cuellaranos de Nuevos Horizontes con '¡Maldita burocracia!' y el grupo de San José con 'La canción más bonita'.

El jueves 18 ofrecerán sus propuestas Cosamai, de Astorga (León), con 'Buena o mala suerte', y Asadema, llegados desde Aranda de Duero, con 'Escuela de danza'.

El viernes 19 cerrará el ciclo con dos actuaciones: La Algarabía, procedente de Villacarrillo (Jaén) -grupo que ha participado en 35 de las 43 ediciones-, con 'La algarabía', y los anfitriones de Caja Cega/CajaViva, de Fuentepelayo, con 'No somos tan diferentes'.

Ese mismo día 19 se celebrará también la entrega de los XLV Premios Platero de poesía en sus categorías C, D y E, correspondientes al tercer ciclo de Educación Primaria, el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria y a alumnos con necesidades educativas especiales. La jornada de clausura incluirá además un homenaje a todos los grupos participantes.

Todas las actuaciones tendrán lugar en el auditorio de la Casa de la Cultura de Fuentepelayo, con capacidad para 250 localidades. Serrano ha apuntado que cada sesión diaria, habitualmente tres por jornada, registra lleno completo, lo que ofrece una estimación de unos 3.000 espectadores a lo largo de los cinco días del ciclo.

La entrada es gratuita hasta completar el aforo, y cada jornada comenzará a las cinco de la tarde.

Las obras se caracterizan por su adaptación a las capacidades de los intérpretes: algunas se articulan mediante movimiento, vestuario, música y efectos especiales, sin uso del lenguaje oral, lo que convierte cada propuesta en una experiencia de notable singularidad artística e inclusiva.