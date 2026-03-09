La ONCE ilustra el cupón del día 11 de marzo con motivo del 200 aniversario de la Policía Municipal de Valladolid

Presentación del Cupón dedicado al 200 aniversario de la Policía Municipal de Valladolid en el Ayuntamiento de la capital. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ONCE ha elegido el 200 aniversario de la Policía Municipal de Valladolid, que se celebra este 2026, para ilustrar el cupón de este miércoles, 11 de marzo, del que están a la venta cinco millones de unidades.

El cupón se ha presentado este lunes en una rueda de prensa en la que han participado el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero; el delegado territorial de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez; además del concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, Alberto Cuadrado; y la delegada de la organización en Valladolid, Mariluz Hernández.

El pasado mes de enero se cumplieron 200 años de la creación de la conocida como 'Partida de la Capa', un cuerpo que se considera origen de la actual Policía Municipal, que cuenta ya con más de 460 miembros en su plantilla.

El alcalde y el delegado de la ONCE han señalado la coincidencia tanto de la organización benéfica como del cuerpo policial en que prestan un "servicio público", algo "incuestionable" para el regidor vallisoletano.

"Como incuestionable es el servicio público que realiza la ONCE en todo lo que tiene que ver en los ámbitos de lo social para contribuir a una grandísima labor en aras a que las personas que tienen una discapacidad puedan llevar una vida integrada e inclusiva", ha señalado Carnero.

El representante de la organización benéfica ha insistido en la "confluencia" de la Policía y la ONCE "en la calle", que "es el ecosistema" en el que viven los vendedores de los cupones, "Cerca de la gente", por lo que ha enfatizado que ellos se sienten "más tranquilos" gracias a la presencia de la Policía Municipal.

En cualquier caso, Pérez ha incidido en que los ciudadanos les "quieren", les "cuidan", "protegen" y echan una mano si es necesario. "Pero si hay alguien que no nos quiere, la policía nos protege", ha apostillado.

Ismael Pérez ha destacado que cumplir 200 años "no es fácil" pues "no hay muchas instituciones que lleguen a esas cifras", de hecho ha mencionado que la ONCE se queda, por el momento, en los 88 años de historia.

VALLADOLID, EN LOS CUPONES

Por otro lado, el alcalde de la ciudad ha recordado que hace justo un mes el Ayuntamiento y la ONCE presentaron el cupón dedicado al 'Patio de las Tabas' del antiguo Convento de Las Francesas de Valladolid, mientras que ha recordado que en los últimos años también ha habido motivos vallisoletanos que han protagonizado cupones, como el 25 aniversario del Festival de Teatro de Calle; la calle Santiago o, en 2024, la Gala de los Premios Goya celebrada en la capital vallisoletana.

El regidor 'popular' también ha querido recordar que el cupón coincide con "una fecha esencial para todos los españoles", el 11 de marzo, por lo que ha querido tener un recuerdo a todas las víctimas de los atentados en los trenes en Madrid en 2004 y el abrazo para todos sus familiares.

El cupón de este miércoles se juega en la modalidad 'Diario', con un premio de 500.000 euros al número y la serie y otros 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.

Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de dos euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 21.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.