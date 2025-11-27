La ONCE pone en circulación 5 millones de cupones con la imagen del Palacio de los Guzmanes de León el 2 de diciembre

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel (centro); la consejera de la ONCE en Castilla y León, María Ángeles Ramos (derecha) y la directora de la ONCE en León, María Quindós (izquierda). - EUROPA PRESS

LEÓN 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ONCE pondrá en circulación el próximo día 2 de diciembre cinco millones de cupones con la imagen del Palacio de los Guzmanes, una infraestructura renacentista que data del siglo XVI y sede de la Diputación de León desde 1978.

El presidente de la Institución provincial, Gerardo Álvarez Courel, ha presentado este jueves el Cupón de la ONCE acompañado por la consejera territorial de la ONCE en Castilla y León, María Ángeles Ramos y la directora de la ONCE en León, María Quindós.

Para la Diputación de León es "un verdadero honor" que se haya elegido esta imagen para ilustrar los cupones, ya que constituye una oportunidad para que toda España conozca la "joya arquitectónica" que representa el Palacio de los Guzmanes, un edificio del siglo XVI que fue construido en diferentes fases y que es la sede de la Diputación Provincial desde el año 1978, aunque ya albergaba oficinas desde finales del siglo XIX.

Así lo ha explicado Álvarez Courel, quien ha detallado que inmueble es obra del arquitecto renacentista Rodrigo Gil de Ontañón, realizado por encargo de Ramiro Núñez de Guzmán, quien situó en este edificio la casa de esta familia de nobles, 'los Guzmanes', de la que adquirió su nombre.

"Esperamos y deseamos que este cupón, que llega cada día a miles de personas, sea un reclamo para poder ser más conocidos por nuestro patrimonio, nuestro arte y nuestra cultura", ha destacado.

"MERECÍA SER PROTAGONISTA"

Por su parte, María Quindós se ha referido al Palacio de los Guzmanes como una "joya" del Renacimiento leonés, que "merecía ser protagonista" del cupón con el que se rinde homenaje a la belleza del patrimonio y pasado leoneses. Al mismo tiempo, ha añadido, la adquisición del cupón es una invitación a mirar el futuro con una perspectiva inclusiva y accesible.

"En la ONCE trabajamos cada día firmemente para que tanto el arte como la cultura, como la información en general, sean accesibles a todas las personas y a toda la sociedad, independientemente de cuál sea nuestra discapacidad u otro tipo de circunstancias", ha subrayado y ha agregado que el Palacio de los Guzmanes, además de ser una "excelente" obra arquitectónica, alberga a la Diputación Provincial, una entidad destacada para la sociedad y a quien la ONCE tiene como "aliada" en su día a día.

En este contexto, ha expresado su deseo de continuar contando con la colaboración de la Diputación de León, ya que resulta "imprescindible" para el desarrollo de su labor. "Que no perdamos nunca de vista esas sociedades inclusivas del futuro", ha apuntado y ha animado a la ciudadanía a comprar el cupón del próximo día 2 de diciembre.