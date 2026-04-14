ZAMORA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Once restaurantes de Sayago (Zamora) participan en la tercera edición de las jornadas gastronómicas 'Sabores de Antaño' y ofrecen durante las próximas semanas elaboraciones típicas de la comarca.

Las jornadas se desarrollarán desde el viernes 17 de abril hasta el 5 de mayo. Los restaurantes ofrecerán un menú cerrado de treinta euros con productos de la tierra elaborados a la manera tradicional de Sayago y, entre todos los asistentes, se sortearán dos menús y un lote de productos de la comarca.

En la organización de las jornadas participan la Diputación de Zamora, la Fundación Caja Rural de Zamora, la DO Arribes y la asociación Empresarios de Sayago. La encargada de la Fundación, Laura Huertos, ha celebrado esta mañana el éxito de las dos jornadas anteriores, mientras que el diputado de Agricultura, José Ángel Ruiz, ha defendido el "enorme potencial económico de la comarca de Sayago" y ha celebrado la elaboración de recetas que son "parte de la identidad e historia" de la provincia.

Por su parte, Francisco Rodríguez, representante de la asociación de Empresarios de Sayago, ha puesto en valor la apuesta de los negocios por "mostrar unos productos que son de mucha calidad" y ha subrayado que iniciativas como esta son beneficiosas para la comarca en general y no solo para los restaurantes, pues animan a sectores importantes, como el turismo.