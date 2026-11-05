OncoBierzo y Change.org muestran en Madrid las carencias de la sanidad pública en la España vaciada

El representante de la Asociación OncoBierzo José Miguel Abraila muestra en Madrid los problemas a los que se enfrenta la sanidad pública en la España vaciada. - ONCOBIERZO

LEÓN 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El representante de la Asociación OncoBierzo José Miguel Abraila muestra en Madrid los problemas a los que se enfrenta la sanidad pública en la España vaciada por la ausencia de médicos y la escasez de medios a través de la iniciativa de Change.org, que ha abierto junto al mercado de Tirso de Molina una tienda de melones simbólica para recordar a los candidatos a las elecciones del 29 de noviembre algunos de los melones que tienen pendientes de abrir y resolver.

José Miguel Abraila abrió su melón del acceso a la sanidad en la España rural cuando su madre, enferma de cáncer, no recibía la atención que necesitaba en el Hospital El Bierzo (León) por falta de oncólogos a través de la petición change.org/NecesitamosMedicos. Su movilización ha trascendido a su localidad y ahora lucha por el acceso a la sanidad en las zonas rurales de todo el territorio nacional.

La propuesta de Change.org alberga decenas de melones reales etiquetados con demandas ciudadanas que sus impulsores esperan que sean una prioridad en la próxima legislatura: la lucha contra el acoso escolar, el incremento de psicólogos en la sanidad pública, el acceso a la sanidad en la España rural, la prevención del suicidio, el calor en las aulas o la carga fiscal de los trabajadores autónomos, según han informado a Europa Press en un comunicado OncoBierzo y Change.org.

Además, a lo largo de la mañana se ha invitado a los viandantes a abrir sus propios melones dirigidos a los candidatos a las elecciones generales y en la semana próxima el equipo de Change.org enviará una caja de melones por correo postal a las sedes de los principales candidatos para solicitar una respuesta antes del 29 de noviembre.

La tienda simbólica de melones, que ha permanecido abierta de 10.00 a 15.00 horas, también está disponible para quienes no puedan acercarse presencialmente pero deseen participar a través del enlace change.org/AbreTuMelon.