OncoBierzo denuncia en Bruselas la "desigualdad" en el acceso a la sanidad y pide garantizar este derecho en toda Europa

LEÓN, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Representantes de OncoBierzo han denunciado este lunes, 23 de marzo, en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo la "desigualdad" en el acceso a la sanidad pública y han pedido el apoyo necesario para garantizar este derecho de forma "equitativa" y con "calidad" en "todas las regiones de Europa".

La Petición (PETI) registrada ante el Parlamento Europeo en septiembre de 2025 sobre la desigualdad territorial en el acceso a la sanidad pública fue aprobada en febrero para su presentación a debate ante la Comisión de Peticiones, lo que ha ocurrido finalmente este lunes.

En el dossier de la Petición, remitido a Europa Press, OncoBierzo se ha referido a la "desigualdad en el acceso a la sanidad pública" que afecta a "múltiples territorios rurales y periféricos de la Unión Europea".

"No se trata de una demanda de privilegios, sino de una reclamación de equidad. El acceso a la atención Sanitaria no puede depender del lugar de residencia. Sin embargo, en numerosos territorios Europeos, esta igualdad de acceso no se está garantizando", ha señalado la organización, para precisar que en el caso del área sanitaria del Bierzo, esta "desigualdad" se traduce en una "falta estructural de profesionales sanitarios" que afecta a especialidades como oncología, anestesia, radiología, cardiología, traumatología, cirugía o urgencias pediátricas.

Así, ha advertido de los retrasos que se sufren, una realidad que es "especialmente dura para los pacientes que atraviesan la enfermedad del cáncer", para quienes estos retrasos "pueden resultar cruciales en una enfermedad que no entiende de tiempo".

En este sentido, OncoBierzo ha recordado que el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer "debe traducirse en un compromiso político real y efectivo con la ciudadanía", y garantizar así la aplicación de las medidas adoptadas en todos los territorios de la Unión Europea, con la "corrección de las situaciones de desigualdad existentes en el acceso a la atención sanitaria".

La situación descrita "no es un caso aislado", ha continuado la organización, para incidir en que esto "responde a un problema estructural que afecta a regiones rurales y despobladas en toda la Unión Europea, donde la dificultad para atraer y mantener profesionales sanitarios compromete la calidad y la equidad del sistema".

Esto supone una vulneración del principio recogido en el Artículo 35 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, relativo al derecho a la protección de la salud, ha apuntado.

Ante ello, la Petición solicita el reconocimiento de la problemática planteada a nivel europeo y propone medidas concretas para abordarla, como "incentivos efectivos para la atracción y retención de profesionales sanitarios en zonas de difícil cobertura, refuerzo de la formación sanitaria y de la capacidad investigadora en hospitales rurales, modelos de financiación adaptados a territorios con dispersión geográfica y envejecimiento poblacional, y desarrollo de estrategias europeas que garanticen la equidad en el acceso a la sanidad, con independencia del territorio".

De este modo, OncoBierzo ha llamado a la UE a no dejar la sanidad "al margen" del compromiso de la UE de "cohesión y reducción de desigualdades entre territorios", y ha reclamado el apoyo a la petición con el objetivo de "avanzar hacia una sanidad pública equitativa, accesible y de calidad en todas las regiones de Europa".

"Garantizar el derecho a la salud en los territorios rurales no es solo una cuestión sanitaria, sino una cuestión de dignidad, cohesión y credibilidad del proyecto europeo", ha recalcado la entidad en su Petición expuesta en el Parlamento Europeo.