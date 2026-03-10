Opas cifran en 35 millones el coste del repunte del precio del gasóleo en CyL y piden medidas para frenar "este abuso"

Los responsables de las OPAS de Castilla y León encabezan la protesta en Santovenia. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 2.000 representantes de las organizaciones profesionales agrarias (Opas) de Castilla y León han denunciado la "especulación sin precedentes" de las compañías de hidrocarburos con el gasóleo tras el inicio del conflicto en Irán, han cifrado en 35 millones el coste para el sector del repunte del precio "en un solo mes" y han reclamado medidas al Gobierno para frenar ese "abuso" e impedir que afecte "una sola de las explotaciones" de la Comunidad.

Asaja, UCCL y la Alianza UPA-COAG se han concentrado hoy en "unidad de acción" en el centro logístico de hidrocarburos Exolum, ubicado en la localidad vallisoletana de Santovenia de Pisuerga, para señalar la "avaricia de las petroleras" que, en sus palabras, han encarecido los combustibles, en referencia al gasóleo agrícola-- un "50 por ciento" desde febrero.

"Hay que explicar claramente que el gasóleo que hoy venden a 1,40 y que estaba a 0,95 lo tienen comprado a precio de antes de la guerra. Por lo tanto, lo que están haciendo es enriquecerse a costa de todos aquellos que lo compramos", ha apuntado el presidente de Asaja en la Comunidad Donaciano Dujo.

En un contexto de "pleno apogeo en las labores agrícolas" y después de "meses" sin poder trabajar por las lluvias, el líder de Asaja ha recordado que el consumo aproximado de gasóleo agrícola en Castilla y León es de unos 312 millones de litros anuales.

"Eso significa que una explotación agrícola de esta región, que tenga una media de 250 hectáreas a 70 litros por hectárea de consumo, gasta aproximadamente unos 17.000 litros al año. Si lo hacemos a 0,95 o lo hacemos a 1,40 euros el incremento solo en el sobrecoste que ha tenido estos días el gasóleo estos días podríamos estar hablando de 7 u 8.000 euros a mayores. Es inasumible", ha argumentado.

De ahí que haya reclamado el cese del conflicto, que solo produce "muerte, destrucción y encarecimientos de costes de producción y del producto final", que el Gobierno ponga fin a la "avaricia, la especulación, el enriquecimiento, el robo de las petroleras a los consumidores y al sector agrícola"; que garantice el suministro y establezca "ayudas directas" porque, ha finalizado, si el "campo no produce, la ciudad no come".

Desde UCCL, su coordinador, Jesús Manuel González Palacín, ha insistido en que el gasóleo que se compra ahora lleva almacenado "más de seis meses", por lo que no tiene "ninguna lógica" que se venda "un 40 por ciento más caro".

Palacín ha alertado de que Emiratos Árabes y parte de Asia adquiere el "40 por ciento del forraje de España", y que el sector de la carne también va a "sufrir mucho". "Por lo tanto, tenemos que estar preparados para que, si esto continúa en el tiempo, dar ayudas para mantener un sector estratégico", ha abundado.

Desde la Alianza UPA-COAG, Lorenzo Rivera (COAG) ha ahondado en que por el estrecho de Ormuz pasa buena parte de la urea necesaria para los fertilizantes así como el gas licuado y ha cifrado en 35 millones al mes el coste para las explotaciones de Castilla y León del repunte del precio del gasóleo. "Vamos a pedir que la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia que vigile a estos monopolios del petróleo y también de la producción de fertilizantes para que no haya abusos y especulación", ha avanzado. Por último, ha insistido en que reclamarán a las administraciones medidas y ayudas para "paliar estas circunstancias económicas".

Por su parte, Aurelio González (UPA) ha apuntado a que el "primer culpable" de todo lo que está sucediendo es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y a todos "los palmeros que le siguen detrás". Además ha afeado a todos los grupos políticos que votaron en contra de "evitar las especulaciones" en época de crisis.