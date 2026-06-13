Las OPAs confían en la "amplia experiencia" de Pino para gestionar Agricultura y Ganadería y esperan una "diálogo"

VALLADOLID 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones profesionales agrarias (OPAs) Asaja, Unión de Pequeños Agricultores (UPA) y la Unión de Campesinos (UCCL) consideran positivo el nombramiento de Joaquín Antonio Pino como nuevo consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental por su "amplia experiencia" y esperan iniciar una "etapa de diálogo y negociación" para abordar los problemas del sector.

En concreto, el presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, en declaraciones a Europa Press, ha señalado que Pino es una persona "muy formada" tanto académicamente como en el ámbito de la agricultura, con una "amplia experiencia" como líder de Asaja Ávila, y que conoce "a la perfección" los problemas y la realidad del campo.

Por ello, Dujo ha asegurado que el nuevo consejero puede ayudar a encontrar "soluciones eficaces", principalmente para mejorar "la rentabilidad de las explotaciones", y ha expresado la voluntad de Asaja Castilla y León por colaborar cuanto antes con el Ejecutivo autonómico en búsqueda de acuerdos que beneficien al sector.

De igual manera, el presidente de la UPA, Aurelio González, ha valorado a Joaquín Antonio Pino como una persona "muy preparada", que conoce los problemas del medio rural en la Comunidad, y también ha manifestado la intención de la Unión de Pequeños Agricultores por trabajar conjuntamente con la Junta.

Asimismo, González ha advertido de que Pino asume su rol en una etapa "muy complicada", sobre todo en el sector cerealista, en el cual hay "precios bajos y costes muy elevados", una preocupación que comparte el presidente de UCCL, Jesús Manuel González, quien, por su parte, ha declarado su "voto de confianza" en la designación del nuevo consejero, al que ha pedido que abra vías "urgentes" de diálogo y negociación.