OPAs piden a Mañueco que aclare las competencias ambientales que asume Agricultura y que les generan "serias dudas"

VALLADOLID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León, ASAJA, UCCL y la Alianza UPA-COAG, han remitido una carta al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en la que han pedido que la transferencia de competencias ambientales a la nueva Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental sea "amplia y coherente".

Los responsables autonómicos del sector han solicitado formalmente y de "manera urgente" esta aclaración y ampliación tras mostrar "serias dudas" de que el paquete previsto sea suficiente para dar solución a los problemas que afectan a las explotaciones agropecuarias.

Esta reclamación ha tenido lugar tras analizar el Decreto en el que se establece la reestructuración de consejerías acordada. Las entidades han apremiado a realizar esta modificación antes de la próxima publicación de los oportunos Decretos que establezcan las estructuras orgánicas definitivas de las Consejerías de Agricultura y Medio Ambiente.

Las organizaciones consideran que apartados como la transferencia de los Servicios de prevención ambiental y cambio climático, evaluación ambiental, inspección y control ambiental, educación, información y concienciación ambiental de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental no revisten problemas. Sin embargo, han considerado que "no es correcta" la mínima transferencia propuesta para la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, en la que tan sólo se estaría traspasando "caza, pesca, flora y fauna", lo que a su juicio intuye un fraccionamiento incomprensible del actual 'Servicio de Espacios Naturales, Flora y Fauna'.

Asimismo, las organizaciones han criticado que se eluda el traspaso de otros servicios de esa Dirección General necesarios para gestionar la sobrepoblación de especies silvestres o propiciar una buena gestión de la ganadería extensiva, puntos que permitirían actuar de forma correcta en el Medio Natural sin perjudicar al sector agrario y ganadero.

Por último, han insistido en que la transferencia de todas estas políticas debe ir acompañada de los medios humanos, técnicos y presupuestarios con los que cuenta la hasta ahora Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación de Territorio, tanto en los Servicios Centrales como en las delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León.