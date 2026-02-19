El operativo de búsqueda del desaparecido en Urria (Burgos) amplía su radio y suma al Greim y una unidad canina

Agentes de la Guardia Civil en el dispositivo de búsqueda del anciano desaparecido en Urria (Burgos) - GUARDIA CIVIL

BURGOS, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha ampliado el radio de acción del operativo de búsqueda del anciano de 83 años desaparecido desde el martes en el municipio burgalés de Urría, un dispositivo al que también se ha sumado el Grupo de Intervención y Rescate en Montaña (Greim) de Ezcaray en La Rioja y una unidad canina.

Se sabe que en el momento de la desaparición el varón vestía pantalón de trabajo azul, jersey azul oscuro y botas de montaña, según ha informado la Benemérita en un comunicado recogido por Europa Press.

La Comandancia de Burgos inició el operativo a las 22.00 horas del martes, al recibir una denuncia de los familiares del octogenario, y ha mantenido en la noche del miércoles al jueves activo el mismo, aunque con menor presencia de medios humanos y materiales.

Con el amanecer, se ha retomado, impulsado y ampliado las batidas, lo que supone recorrer todo el término municipal a la vez que se ha ensanchado el radio de acción a medida. Así, se recorren los parajes del entorno montañoso de la zona, caminos y arroyos, y se extenderá al río Nela.

Además, la búsqueda se ha ampliado también desde el aire con drones y un helicóptero de la Guardia Civil, con sede en Agoncillo (La Rioja) para apoyo desde el aire.

El despliegue de efectivos, medios y personal voluntario está coordinado por el Cuerpo desde el Puesto de Mando Avanzado y cuenta con patrullas de seguridad ciudadana, del Seprona y la Usecic, unidades a las que se han sumado desde este jueves el Greim de Ezcaray y una unidad canina --con base en Zamora-- adiestrada en localización de restos humanos, dirigida por su guía.

Para cualquier información que pueda parecer útil al respecto, la Guardia Civil pone a disposición el número de teléfono 062 o el servicio de alertas gratuito para móviles 'app Alertcops'. La información será tratada de manera discreta y anónima.