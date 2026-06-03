El operativo de incendios contará con 5.075 profesionales y 35 medios aéreos y 50 millones de euros más que en 2025

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante la presentación de la campaña de riesgo alto de incendios forestales, en la capital leonesa. - JCYL

LEÓN, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha presentado este miércoles la campaña de riesgo alto de incendios forestales, cuyo presupuesto es de unos 150 millones de euros, entre 50 y 60 millones de euros más que en 2025, y contará con 5.075 profesionales y 35 medios aéreos.

La campaña de riesgo alto de incendios se extenderá, según ha explicado, del 12 junio al 12 octubre inicialmente, aunque ha señalado que el operativo es ahora "más anual que nunca".

El operativo de lucha contra incendios forestales estará integrado por 5.075 profesionales (355 más que en 2025, incluidos los 75 que han pasado de las cuadrillas contratadas a Tragsa); 35 medios aéreos; 220 cuadrillas terrestres y helitransportadas; 365 autobombas y vehículos pick-up; 40 retenes de maquinaria; 15 vehículos PMA; 15 drones y 322 puestos y cámaras de vigilancia distribuidos por toda la Comunidad.

Durante la presentación, el consejero también ha ofrecido los datos de los meses transcurridos entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2026, periodo en el que se han registrado 633 incendios (la media es de 516 en el último decenio), de los que 526 han sido conatos (un 83 por ciento), sin que se haya producido ningún gran incendio forestal. Desde el pasado 27 de mayo permanece declarada la Época de Peligro Medio.

El consejero ha asegurado que la Junta avanza en la mejora permanente de la eficacia del operativo de incendios forestales y sus capacidades con la ampliación de los tiempos de trabajo del personal público y empresas a los 12 meses, el incremento de cuadrillas, la modernización de infraestructuras y la incorporación de nuevas tecnologías que han permiten reforzar la capacidad de respuesta ante incendios "cada vez más complejos".

NOVEDADES

Entre las principales novedades de esta campaña destacan la incorporación de tres nuevas cuadrillas helitransportadas de intervención rápida con sus helicópteros, más cuadrillas de tierra, incorporación de drones, más bulldozer, incorporación de tractores y máquinas de gradeo, más PMAs, tres nodrizas, 62 nuevas cámaras de vigilancia forestal y nuevas herramientas avanzadas para la gestión y seguimiento de incendios forestales.

Además, se ha referido a la transición de las cuadrillas contratadas hacia la empresa pública Tragsa. El operativo contaba ya con algo más de un tercio de cuadrilla de tierra de Tragsa y la mitad de las helitransportadas y en 2026 serán 40 cuadrillas las que pasen a la empresa pública. A lo largo de 2027 y 2028 lo hará el resto, cuando se cumplan los contratos vigentes.

Además, ha asegurado que la labor de los trabajadores públicos y de empresa se ha extendido a 12 meses y ha aludido al incremento de diez equipos de bulldozer y doce equipos de tractores y maquinaria de gradeo y desbroces para el mantenimiento de cortafuegos, pistas, y otros trabajos preventivos.

En cuanto a las comunicaciones, ha destacado mejoras con tecnología satélite a través del Starlink, así como en sistemas de predicción y meteorológicos y en las plataformas digitales de gestión y seguimiento de incendios. En este ámbito tecnológico el operativo incorpora once drones equipados con cámaras térmicas, sistemas Lidar y capacidades logísticas y la incorporación de otros cuatro drones de Protección Civil.

VIDEOVIGILANCIA

Además, se amplía la red de videovigilancia forestal mediante la instalación de nuevas cámaras en Segovia y Palencia y 62 nuevas cámaras integradas en la red autonómica de vigilancia, que eleva la video-vigilancia forestal a 162 puestos, controlados todos ellos constantemente en los sistemas de pantallas de los Centros de Mando Provinciales.

La campaña de 2026 se desarrollará bajo el Plan Especial de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales de Castilla y León (INFOCAL), aprobado mediante Decreto 6/2025, que establece un marco organizativo para la gestión de emergencias forestales e incorpora criterios de clasificación y seguimiento de los incendios.

Por otra parte, la Consejería ha puesto a disposición de las entidades locales nuevas herramientas digitales para facilitar la elaboración de planes locales de emergencia y guías de respuesta ante incendios forestales, especialmente en aquellos municipios con mayor riesgo en zonas de interfaz urbano-forestal. Se han registrado 385 guías técnicas municipales de protección civil ante incendios forestales y 178 planes de actuación de ámbito local de municipios incluidos en el Anexo III del Infocal.

En cuanto a la prevención, ha sostenido que durante todo el año se desarrollan tratamientos selvícolas preventivos mediante cuadrillas especializadas y maquinaria forestal, una actividad que ha quedado potenciada con la ampliación del trabajo de este personal a los 12 meses al año, así como actuaciones en el entorno de núcleos de población a través del Plan de Empleo Forestal Local desarrollado en colaboración con las diputaciones provinciales.

A ello se suman nuevas herramientas de análisis del riesgo basadas en Inteligencia Artificial, índices avanzados de peligro de incendios, seguimiento satelital del estado de los combustibles forestales y proyectos de investigación desarrollados junto con Itacyl y la Universidad de León (ULE).

COORDINACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES Finalmente, ha destacado la coordinación de la Junta con el resto de las administraciones públicas. Desde el Centro Autonómico de Mando y los nueve Centros Provinciales de Mando se coordina la actuación de todos los medios autonómicos en permanente conexión con la Agencia de Protección Civil, el 112, la Administración General del Estado, las diputaciones, los ayuntamientos y las comunidades autónomas limítrofes.

Asimismo, se mantendrá la colaboración con Portugal y con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para afrontar situaciones de simultaneidad y grandes emergencias forestales.

Suárez-Quiñones ha insistido en la necesidad de "extremar las precauciones" para evitar incendios forestales y ha recordado que el 92 por ciento de los fuegos tiene origen humano por negligencia, accidente o intencionalidad. Por ello ha apelado a la responsabilidad de la ciudadanía, especialmente durante las labores en el campo y forestales propias de estas fechas, así como a la colaboración en la denuncia de aquellas personas que provocan incendios de forma intencionada.

Finalmente, ha defendido el cumplimiento de los compromisos adquiridos por Mañueco en 2025 después de los grandes incendios que asolaron la Comunidad, con 171.000 hectáreas quemadas, la mayor parte en la provincia leonesa.