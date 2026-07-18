El operativo Infocal de CyL moviliza medios para trabajar en la extinción de incendios en Aragón y C-LM

VALLADOLID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El operativo Infocal de Castilla y León ha movilizado diferentes medios para trabajar en la extinción de incendios forestales de Aragón y Castilla-La Mancha, tras haberse activado el mecanismo de coordinación a petición de ambas comunidades.

En concreto, en el incendio de las Cinco Villas, en Zaragoza, intervienen procedentes de Castilla y León tres helicópteros con sus respectivas brigadas helitransportadas.

A ellos se han unido tres técnicos de apoyo para actuar de enlace con el Puesto de Mando Avanzado del Gobierno de Aragón, han detallado fuentes de la Consejería de Medio Ambiente y Energía a través de un comunicado.

Por su parte, para atender la petición de medios realizada por Castilla-La Mancha, el operativo Infocal ha enviado dos helicópteros sin cuadrilla para realizar descargas de agua en el incendio forestal de La Mierla, Guadalajara.