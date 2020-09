La oposición en el Ayuntamiento de Valladolid asegura que si se ceden los remanentes no podría haber "grupo de trabajo"

El PP reclamó que se impidiera intervenir al Ateneo Republicano en contra de una moción de respaldo a la figura como Rey de Juan Carlos I

VALLADOLID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los portavoces de los grupos municipales de Partido Popular y Ciudadanos han apuntado la posibilidad de que la hipotética adhesión del equipo de Gobierno al Real Decreto por el cual se establece la puesta a disposición del Gobierno de los remanentes de los ayuntamientos supondría la suspensión de la actividad del Grupo de Trabajo creado para la adopción de medidas ante la pandemia del coronavirus.

Así lo han expresado este martes Martín Fernández Antolín (Ciudadanos) y Pilar del Olmo (PP) en distintos momentos del Pleno municipal del Ayuntamiento de Valladolid correspondiente al mes de septiembre, que se ha extendido durante más de cinco horas.

Aunque este asunto no figuraba en el orden del día hasta el apartado de preguntas al equipo de Gobierno, con tres presentadas por Partido Popular, Ciudadanos y Vox, en los debates de varias mociones se ha mencionado el acuerdo entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y la FEMP, solo con el apoyo de los representantes del PSOE.

En esos puntos, los portavoces de los dos grupos de la oposición que participan desde el mes de mayo en el Grupo de Trabajo COVID-19 en el Ayuntamiento junto a los que forman el Gobierno municipal han mostrado sus dudas sobre la continuidad de este órgano.

En primer lugar, Martín Fernández Antolín, durante el debate sobre las medidas sanitarias de la Junta de Castilla y León ha recordado que si el equipo de Gobierno está preocupado por su impacto en la economía local, ésta también "se va a ver perjudicada" por la entrega al 'tesoro' de los remanentes del presupuesto municipal. A ello ha añadido que sí esto se produce entiende que "se suspenden las labores del Grupo de Trabajo, más allá que las del mero seguimiento".

Posteriormente, Pilar del Olmo, durante el debate de una moción en la que reclamaban al equipo de Gobierno que extreme la vigilancia en el cumplimiento de la protección de la salud, ha advertido de que el equipo de Gobierno estaba "a punto de romper el acuerdo y el consenso" en el Ayuntamiento, pues "si no hay remanentes, nos quedamos sin fondo COVID-19 y no habría Grupo de Trabajo".

Ya en el momento de las preguntas, el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, ha matizado que el RD sobre los remanentes, el cual el Ayuntamiento está en disposición de aceptar antes del 15 de septiembre, está pendiente aun de votación en el Pleno del Congreso y ha apuntado que "todo apunta a que no se va a validar" y en ese caso habrá que ver "cuál es la alternativa".

Puente ha reconocido que "no era el mejor acuerdo que podíamos tener" pero lo considera una buena medida que podría permitir incluso, si se dan las circunstancias, en un plazo de diez años el Ayuntamiento recupere tanto la cantidad que entregue de remanentes como una compensación que podría duplicar esa cifra.

Por su parte, el concejal de Hacienda, Pedro Herrero, ha acusado a Fernández Antolín de "mentir" al asegurar que el alcalde hizo unas declaraciones en contra del acuerdo de la FEMP en junio y terminó por votar a favor del mismo un mes después, ya que no se trata del mismo acuerdo. De hecho, ha recalcado que en junio se planteaba "una incautación" de los remanentes y lo que se aprobó finalmente fue una "cesión voluntaria con una devolución con intereses en un plazo de diez años".

Herrero ha matizado que aunque se habían destinado ya 7,8 millones de euros procedentes de los remanentes a medidas derivadas de la crisis del COVID-19, ha habido otras que se han financiado con el propio presupuesto municipal.

En cuanto a las mociones debatidas, solo se ha aprobado parcialmente la que planteaba el Grupo Popular en reconocimiento de "el régimen del 78", de la monarquía parlamentaria y de la figura del Juan Carlos I como Rey, si bien su debate ha sido prolongado, durante más de una hora, y ha estado precedido por la polémica a cuenta de la intervención de un representante del Ateneo Republicano, Manuel Iglesias.

El concejal 'popular' José Antonio de Santiago-Juárez ha reclamado que se impidiera la intervención debido a que el Reglamento municipal establece que la participación en el Pleno de asociaciones y colectivos debe comunicarse a la Junta de Portavoces previamente, algo que en este caso no se hizo, como ha reconocido el secretario general del Ayuntamiento a causa de un error cuya responsabilidad ha asumido.

La intervención sí que se ha producido ya que el alcalde ha hecho suya la tesis del secretario de que no sería justo hurtar la posibilidad de participar a dicha asociación debido a un error que no es su culpa, si bien Puente ha pedido al interviniente que no hiciera mención expresa a dos de los concejales del Partido Popular a quienes sí que se refería en el texto que había hecho llegar previamente al Ayuntamiento.

VIVAS A ESPAÑA Y AL REY

Iglesias ha intervenido sin mencionar a nadie y a su conclusión, una de las personas presentes en la tribuna ha gritado vivas a España y el Rey, por lo que Puente ha recordado que el público no puede intervenir en voz alta durante el Pleno.

El debate, que ha sido prolongado, ha concluido con la aprobación de cuatro de los puntos con un apoyo notable de los grupos --PSOE, PP, Ciudadanos y Vox--, a excepción de los tres ediles de Valladolid Toma la Palabra, que han votado diferente a sus socios de Gobierno del PSOE. Estos cuatro puntos han sido consensuados con alguna modificación del texto inicialmente propuesto por el PP y con un punto propuesto por los socialistas para que el Ayuntamiento reconozca la "dimensión histórica de Juan Carlos I y su servicio imprescindible al país en la Transición".

El quinto punto, en el que el PP planteaba el compromiso de mantener la denominación del paseo Juan Carlos I y de la estatua de los reyes Juan Carlos y Sofía en el Patio Herreriano, ha quedado rechazado con los votos en contra de PSOE y VTLP, si bien ha decaído también una enmienda de esta segunda formación que solicitaba el cambio de nombre de la citada vía.

En este sentido, Puente ha recordado que es una competencia del alcalde y que actualmente no está en su mente hacer ese cambio ni ve motivo para ello, aunque tampoco ha descartado un cambio de opinión en un futuro.

La otra moción aprobada ha sido la del PSOE y VTLP que proponía reclamar a la Junta el ejercicio de sus responsabilidades ante la pandemia, mientras que se han rechazado otra de Ciudadanos para pedir que el Ayuntamiento no recurra las últimas medidas restrictivas de la Junta, así como la del PP relativa también a la vigilancia sanitaria.

PLENO EXTRAORDINARIO SOBRE MOVILIDAD

Decayó, igualmente, una moción en la que Vox proponía la apuesta por los Distritos especializados en sectores económicos concreta, conocidos como BID, la denuncia del convenio de la SVAV para volver a apostar por el soterramiento, que ha encontrado solo el apoyo del PP, y la revocación de las medidas de "no movilidad" llevadas a cabo este verano.

En este sentido, Pilar del Olmo ha anunciado la solicitud de un Pleno extraordinario para debatir sobre asuntos relativos a la movilidad urbana.